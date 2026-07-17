« Vaiana, la légende du bout du monde » au cinéma !

Alexia Cerutti 17 juillet 2026 Au cinéma, Cinéma, Critiques de films, Films notés, Films/DVD, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

Répondant à l’appel de l’océan, Vaiana s’aventure pour la première fois par-delà le récif de son île de Motunui. Accompagnée du célèbre demi-dieu Maui, elle embarque pour un voyage inoubliable destiné à permettre à son peuple de retrouver sa prospérité…

Dix ans après le dessin animé, voici le film qui sort en prises de vue réelles. Bourré d’effets spéciaux, de scènes d’action et de chansons, ce film d’aventures porté par Dwayne Johnson et Catherine Laga’aia reste proche de l’original et peine à conquérir. Dommage !

Vaiana, la légende du bout du monde

Un film de Thomas Kail

Avec Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson, John Tui

Distributeur : Disney

Durée : 115 minutes

Age légal : 8 ans

Age suggéré : 8 ans

Date de sortie : mercredi 8 juillet 2026

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