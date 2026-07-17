Répondant à l’appel de l’océan, Vaiana s’aventure pour la première fois par-delà le récif de son île de Motunui. Accompagnée du célèbre demi-dieu Maui, elle embarque pour un voyage inoubliable destiné à permettre à son peuple de retrouver sa prospérité…
Dix ans après le dessin animé, voici le film qui sort en prises de vue réelles. Bourré d’effets spéciaux, de scènes d’action et de chansons, ce film d’aventures porté par Dwayne Johnson et Catherine Laga’aia reste proche de l’original et peine à conquérir. Dommage !
Vaiana, la légende du bout du monde
Un film de Thomas Kail
Avec Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson, John Tui
Distributeur : Disney
Durée : 115 minutes
Age légal : 8 ans
Age suggéré : 8 ans
Date de sortie : mercredi 8 juillet 2026