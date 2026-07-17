Hot Wheels Infinite Rush dévoile ses quatres îles et son monde ouvert

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HOT WHEELS Infinite Rush plonge les joueurs dans un monde à l’échelle des modèles réduits, réparti sur quatre îles dynamiques que l’on peut explorer librement. Chaque île possède sa propre identité visuelle et mêle une variété de défis de course, d’obstacles inattendus et d’objets à collectionner cachés, proposant une expérience immersive conçue pour favoriser l’exploration et les sensations fortes.

Les joueurs débutent leur aventure dans les rues animées de Wheelswood, une île qui incarne toute l’énergie d’une métropole moderne, avec pour mission de trouver le meilleur itinéraire entre boulevards, gratte-ciels imposants et ruelles. Avec ses plages de sable fin, ses espaces côtiers et ses eaux cristallines, Tentacle Bay offre un cadre plus paisible, dominé par la nature et enrichi par une zone rocheuse ainsi qu’un parc archéologique. Gearville, quant à elle, présente une atmosphère radicalement différente : celle d’une île désertique, hostile, parsemée de canyons, de sites industriels, d’usines et d’engins de chantier imposants ! Enfin, Drifty Temples transporte les joueurs dans un décor inspiré de l’esthétique est-asiatique, où les rues de la ville illuminées par des néons côtoient des cerisiers en fleurs, des canaux et des anciennes pagodes, le tout sous le regard d’un dragon géant. Les quatre îles sont reliées entre elles par le « Launcher », un système de téléportation qui permet aux joueurs de passer d’une île à l’autre à tout moment.

Cette toute nouvelle vidéo met en avant la diversité des activités proposées, les courses n’étant qu’une des nombreuses façons de découvrir le jeu :

Dans les défis Daredevil , les joueurs peuvent s’emparer de véhicules spéciaux repérés dans la circulation et les ajouter à leur collection.

, les joueurs peuvent s’emparer de véhicules spéciaux repérés dans la circulation et les ajouter à leur collection. Les défis Delivery Stunts , où les joueurs doivent conduire les véhicules qui leur sont attribués jusqu’à une certaine destination, en trouvant le juste équilibre entre vitesse et précision. Chaque collision cause des dégâts, et réussir la livraison permet de remporter le véhicule Hot Wheels correspondant.

, où les joueurs doivent conduire les véhicules qui leur sont attribués jusqu’à une certaine destination, en trouvant le juste équilibre entre vitesse et précision. Chaque collision cause des dégâts, et réussir la livraison permet de remporter le véhicule Hot Wheels correspondant. Les activités Stuntman inversent l’objectif, puisqu’il faut détruire autant d’objets que possible.

inversent l’objectif, puisqu’il faut détruire autant d’objets que possible. Les défis Tourist consistent à capturer des cibles spécifiques, selon des consignes et des exigences de cadrage données, souvent dans des lieux et des sites emblématiques de l’île.

consistent à capturer des cibles spécifiques, selon des consignes et des exigences de cadrage données, souvent dans des lieux et des sites emblématiques de l’île. Dans Find the Flame , l’objectif est d’atteindre aussi vite que possible un point de l’île, sans suivre d’itinéraire défini.

, l’objectif est d’atteindre aussi vite que possible un point de l’île, sans suivre d’itinéraire défini. Enfin, une série d’activités Stunt, axées sur la maîtrise des zones de drift, des sections de boost et des défis de vitesse viennent encore enrichir le titre.

Des objets à collectionner disséminés à travers les îles encouragent l’exploration et garantissent une rejouabilité à long terme.

HOT WHEELS™ Infinite Rush sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC via Steam, Microsoft Store et Epic Games Store le 10 septembre 2026, avec un accès anticipé à partir du 7 septembre.