EA SPORTS permet aux fans de choisir la bande son ultime de FIFA

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les joueurs de FIFA ont la possibilité de nommer leurs chansons préférées des anciens jeux FIFA afin de créer la bande-son FIFA ultime. Une sélection de chansons reviendra dans le jeu pour le lancement de la mise à jour Coupe du monde le 9 novembre.

À l’approche de la sortie de la mise à jour de la Coupe du monde EA SPORTS FIFA 23, il est temps de lancer le débat ultime sur la bande-son du jeu ! Depuis 25 ans, EA SPORTS définit le son du jeu mondial et met désormais au défi les joueurs de FIFA de toutes les générations de nommer leurs chansons préférées du jeu dans le but de créer la bande-son FIFA ultime, ainsi que les chansons qu’ils aimeraient voir inclure dans la prochaine mise à jour de la Coupe du monde !

​​

​À partir d’aujourd’hui, les fans auront la possibilité de choisir leurs chansons favorites parmi les anciens jeux FIFA – des succès récents comme « Heat Waves » de Glass Animal, aux classiques « Song 2 » de Blur. EA SPORTS et Spotify se sont associés pour rendre plus de 1 000 chansons du catalogue de la bande originale de FIFA écoutables en un seul endroit. Les fans peuvent soutenir leur chanson préférée en la diffusant directement sur Spotify et en partageant la piste de leur choix sur les réseaux sociaux à l’aide du hashtag #UltimateFIFASoundtrack. Pour aider les fans à sélectionner leur bande-son ultime FIFA, Spotify a organisé un « FIFA Mix » personnalisé et suggérera un “Hymne FIFA” à chaque utilisateur de la plateforme en fonction de ses habitudes d’écoute.

​​

​Le débat se terminera le 7 novembre lorsque EA SPORTS et Spotify annonceront la bande-son ultime sur Spotify composée des 100 titres les plus écoutés et les plus nominés entre le 3 et le 6 novembre. De plus, une sélection des pistes les plus populaires sera également dévoilée et sera incluse dans la mise à jour de la Coupe du monde de FIFA 23, qui débutera le 9 novembre.

​​

​En septembre, EA SPORTS a dévoilé la bande originale officielle de FIFA 23, qui présentait une gamme de hitmakers mondiaux, comme Bad Bunny, Jack Harlow et Yeah Yeah Yeahs, ainsi que des étoiles montantes, telles que Baby Tate, Ibeyi, Pheelz ou encore FKA, Brindilles, Flume, Phoenix, ODESZA et bien d’autres.

​​

​FIFA 23 est développé par EA Vancouver et EA Romania et est disponible dans le monde entier sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PS4 et Xbox One.