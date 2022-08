EA SPORTS s’associe à Marvel pour les Héros FUT de FIFA 23

Partager Facebook

Cette collaboration entre deux des plus grandes franchises du divertissement apportera certains des joueurs préférés des fans dans le jeu et célèbrera leur statut culte héroïque au côté des artistes de talent de Marvel. Pour célébrer leurs carrières mémorables pour leur club et leur pays, chaque Héros FIFA World Cup FUT recevra un boost de sa note au lancement du mode Coupe du Monde, avec les versions de base des Héros disponibles dès la sortie du jeu.

Cette collaboration va inclure plusieurs éléments cosmétiques liés aux héros préférés des fans immortalisés en tant que Héros inspirés de Marvel, dont des tifos, des maillots, des ballons et plus. Les fans auront également la possibilité de mettre la main sur un prochain Comic book Marvel Héros en ligne dotés de biographies à la Marvel. Des quantités physiques limitées seront disponibles à une date ultérieure. Plus d’informations sur les éléments cosmétiques et la disponibilité du comics physique seront précisés autour de la période des fêtes.

Les joueurs qui pré-commanderont l’Édition Ultimate d’EA SPORTS FIFA 23 avant le 21 août recevront un Élément Héros FIFA World Cup ainsi qu’une série d’autres récompenses dans le jeu.

Pendant 30 ans, EA SPORTS a produit la franchise FIFA offrant une authenticité sans égal, et permettant aux joueurs de jouer avec les plus grands championnats, clubs et joueurs du monde du football, le tout accompagné d’un gameplay et d’un réalisme de premier plan.

En juillet 2022, Electronic Arts a dévoilé des détails sur EA SPORTS FIFA 23, disponible dans le monde entier le 30 septembre, qui va comporter une mise à jour de sa technologie de gameplay nouvelle génération HyperMotion2† qui élève chaque moment sur le terrain et plus encore. Avec plus de 300 partenaires sous licence, qui donnent accès aux joueurs à plus de 19,000 athlètes à travers 700 équipes, dans 100 stades et plus de 30 championnats à travers le monde, FIFA 23 est le seul jeu où vous pourrez jouer aux compétitions iconiques telles que l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League, l’UEFA Europa Conference League, la Premier League, la Bundesliga, LaLiga Santander, la CONMEBOL Libertadores et la CONMEBOL Sudamericana.