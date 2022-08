Guild Wars 2 arrive sur Steam le 23 août à l’occasion de son 10e anniversaire

Partager Facebook

Le jeu maintes fois récompensé Guild Wars® 2 sort sur Steam le mardi 23 août, ce qui marquera la première fois que le MMORPG encensé par la critique sera disponible sur une plateforme tierce. Largement considéré comme l’un des jeux vidéo PC les plus appréciés de tous les temps, le monde en ligne sans abonnement de la Tyrie fête ce mois-ci son 10e anniversaire en ouvrant les portes de ses aventures à un tout nouveau groupe de joueurs.

« Guild Wars 2 a ravi plus de 16 millions de joueurs pendant une décennie grâce à son modèle sans abonnement, ses combats de boss épiques et collaboratifs en monde ouvert et son système de montures révolutionnaire », déclare Kendall Boyd, vice-président en chef du Marketing chez NCSOFT West. « Une toute nouvelle audience de joueurs qui n’ont jamais eu l’occasion de partir à l’aventure avec nous pourra faire l’expérience de l’un des meilleurs mondes fantastiques du jeu vidéo, grâce au lancement de Guild Wars 2 sur Steam. Toutes les équipes de NCSOFT et ArenaNet sont impatientes d’accueillir ces joueurs au sein de notre communauté ».

En parallèle du lancement, un nouveau pack de contenu sera disponible pour les joueurs Steam : la Collection complète de Guild Wars 2. Proposé à 99,67 €, ce pack permet aux joueurs de découvrir les trois extensions (Heart of Thorns, Path of Fire, End of Dragons), ainsi que les cinq saisons épisodiques du Monde vivant du jeu qui complètent les intervalles entre les principaux arcs narratifs du jeu. La Collection complète rassemble les 10 premières années de Guild Wars 2 en un super pack, depuis vos premiers pas dans un monde virtuel épique, jusqu’au dénouement explosif de Guild Wars 2: End of Dragons.

La sortie sur Steam le 23 août marque également le début de la prise en charge des drops Twitch dans Guild Wars 2. En regardant leurs streamers Guild Wars 2 préférés sur Twitch, les joueurs pourront remporter des récompenses en jeu exclusives pour leurs personnages, comme des tenues classiques, des augmentations d’expérience et même un objet cosmétique unique, le masque violet scintillant. La première campagne de drops Twitch aura lieu du 23 au 28 août.

Les utilisateurs de Steam peuvent ajouter le jeu à leur liste de souhaits à partir d’aujourd’hui, avant le lancement du jeu le 23 août à 21 h, heure de Paris. Les joueurs sur Steam et sur le client de Guild Wars 2 de NCSOFT pourront jouer ensemble, sur les mêmes serveurs.