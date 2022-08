XGIMI remporte le prestigieux prix EISA pour la deuxième fois consécutive

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le projecteur laser 4K à focale ultra-courte de XGIMI est récompensé par l’EISA en tant que meilleur produit dans la catégorie UST Projector.

XGIMI, marque leader et innovante de projecteurs et de téléviseurs laser, maintes fois primée par l’industrie, vient une fois de plus de recevoir une récompense prestigieuse. L’EISA, l’Expert Imaging and Sound Association, a désigné AURA, projecteur laser à focale ultra-courte de XGIMI comme le meilleur produit de sa catégorie.

Un design exclusif qui attire le regard

Le jury, composé de membres de 30 pays du monde entier, a tout particulièrement apprécié le design du AURA. Son élégance lui permet de s’intégrer dans tous les styles de décoration. Cette pièce centrale de votre salon dévoile un design incurvé exclusif pour transformer n’importe quelle pièce en un cinéma haut de gamme.

L’expérience 4K incomparable

C’est avant tout la qualité de l’image qui a fait pencher la balance. Équipée de la technologie UST (Ultra Short Throw), AURA diffuse des vidéos époustouflantes sans empiéter sur votre espace de vie. Il peut ainsi diffuser des images parfaitement nettes et détaillées de 120 pouces de diagonale grâce à ses 2’400 Lumens AINSI, tout en se positionnant à seulement 29.8 centimètres du mur blanc de projection.

La technologie 4K UHD avec 8,3 millions de pixels individuels, la technologie ALPD et le HDR10 fusionnent à merveille pour fournir des vidéos stupéfiantes et des couleurs vives et réalistes qui semblent sauter de l’écran. L’utilisation du laser et la profondeur des couleurs étonnamment riche du AURA sont à l’origine de ses performances exceptionnelles. Avec ses 2’400 lumens ANSI, AURA diffuse parfaitement les films, les émissions de télévision et les jeux vidéo avec un niveau de détails exceptionnels. Quelle que soit l’heure de la journée, le contenu diffusé reste clair et net. Avec AURA, les utilisateurs regardent chaque film comme le réalisateur l’a imaginé.

Un son détaillé et percutant

Bien entendu, le son, qui a été développé en collaboration avec Harman Kardon, a également impressionné le jury. Deux tweeters et deux woofers de 15 W chacun délivrent des aigus nets, des médiums dynamiques et des basses amples. Une expérience audio riche, qui remplit la pièce permettant d’entendre et de ressentir davantage les bandes sons travaillées des meilleurs films.

Intelligent, l’AURA

Enfin, les jury ont aussi été conquis par les fonctions intelligentes du AURA qui en « l’outil idéal pour le divertissement à domicile ». En effet, il propose un accès simplifié au contenu grâce à l’intégration d’Android TVTM, de Google Assistant et de Chromecast. Plus de 5’000 applications comme Disney +, HBO Max et YouTube, mais aussi la commande vocale ou à l’interface Android TVTM facile à utiliser, sont autant d’atouts pour profiter pleinement des qualités du AURA. Enfin, la correction du trapèze en 8 points vous permet d’ajuster la taille et la qualité de l’image à votre convenance facilement et rapidement.

Selon l’EISA, AURA méritait absolument de remporter le prix : « Avec son design incurvé accrocheur et son prix abordable, l’AURA de XGIMI est très attrayant avant même d’avoir été vu en action. Ce sont les performances visuelles de ce projecteur à ultra-courte focale (UST) qui font la différence, marquées par une forte luminosité du laser. Cela fait de l’AURA un excellent choix pour le visionnage en journée et une expérience optimale avec les contenus HDR. La profondeur des noirs et la netteté des images 4K sont également impressionnantes, tout comme le son détaillé et percutant du système sonore Harman Kardon intégré à l’AURA. Les fonctions intelligentes, fournies par le système d’exploitation Android, incluent des applications de vidéo à la demande et la mise en miroir de l’écran, ce qui permet à ce projecteur UST hautes performances de tenir ses promesses en matière de divertissement à domicile. »

Tex Yang, VP Global Business de XGIMI, est très heureux et honoré de recevoir cette récompense : « Pour nous, c’est un grand honneur de recevoir ce prix extrêmement prestigieux pour la deuxième fois consécutive. Il n’est pas facile de devenir le meilleur de sa catégorie et nous sommes ravis de recevoir la confirmation que nous allons dans la bonne direction. »

L’année dernière déjà, le HORIZON Pro a été récompensé par le prix Best Buy Projector. Le jury de l’EISA, dans sa citation, avait alors déclaré : « L’innovant HORIZON Pro de XGIMI – un modèle HDR 4K compact et facilement transportable, doté de fonctions intelligentes Android TV – offre une expérience utilisateur plug-and- play et la possibilité d’être installé presque partout. La mise au point automatique et la correction du trapèze sont complétées par un évitement des obstacles intelligent pour ajuster son image à n’importe quelle surface murale, et pour un alignement automatique pour une utilisation avec un écran dédié. Les images, délivrées par une source lumineuse LED de 2200 lumens, sont nettes, lumineuses et intensément colorées. La connectivité généreuse comprend le Wi-Fi et le Bluetooth pour les sources de streaming, le HDMI pour la lecture des Blu-ray et une sortie audio numérique pour le raccordement à un système audio externe – bien que les performances des enceintes Harman/Kardon du HORIZON Pro soient dignes d’éloges. »