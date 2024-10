EA SPORTS UFC 5 fête son premier anniversaire avec plus de 580 millions de combats

Partager Facebook

Avec 581,5 millions de combats au total, 31,5 milliards de coups portés, 6,1 millions de combattants créés et plus de 150 Alter Egos et nouveaux combattants inscrits depuis le lancement, UFC 5 est aussi authentique que possible.

​

​Depuis son lancement, l’équipe derrière UFC 5 a continué à offrir aux joueurs une expérience de jeu fluide qui maximise le réalisme du MMA. Le partenariat étroit avec l’UFC et la communauté de UFC 5 a permis à l’équipe d’ajouter de nouveaux contenus passionnants au jeu et de développer un écosystème lié aux plus grands moments du sport dans le monde réel, y compris l’ajout de Sphère en tant que lieu jouable

Au début de l’été, l’ajout d’un nombre sans précédent de plus de 30 combattants supplémentaires pour atteindre une parité de 99 % avec le classement actuel des 10 meilleurs athlètes de l’UFC. Mais ce n’est pas tout. Les développeurs ont continué à ajouter des alter ego issus des plus grands chapitres historiques du MMA, notamment d’anciens champions de l’UFC, des membres du UFC Hall of Famers, ainsi que des combattants emblématiques de Strikeforce, TUF, Pride FC et WEC. Le jeu a accueilli plus de 70 nouveaux combattants depuis son lancement, pour un total de plus de 470 combattants, y compris les Alter Egos et les doublons dans les différentes catégories de poids (plus de 310 combattants uniques inscrits et 79 Alter Egos).

Plus récemment, en août, l’équipe a lancé une initiative visant à impliquer notre communauté dans une première « série de votes de la communauté ». 200 000 votes ont été enregistrés pour choisir les quatre alter ego suivants, tous désormais disponibles dans le jeu :

Conor McGregor (UFC 205)

Charles Oliveira (UFC 262)

Rampage Jackson (UFC 75)

Daniel Cormier (UFC 226)

En plus des Alter Egos de la série des votes de la communauté mentionnés ci-dessus, les joueurs ont eu une surprise hier lorsque l’Alter Ego de Jorge Masvidal (UFC 244) a été mis à disposition dans le jeu.

De plus, tous les joueurs qui se connecteront au jeu entre le 25 et le 28 octobre recevront un multiplicateur d’XP pour leur carrière en ligne et débloqueront gratuitement dans la boutique du jeu les Alter Egos de Sean O’Malley (Dana White’s Contender Series) et d’Alex Pereira (Origins) – deux des tout premiers Alter Egos disponibles dans UFC 5 lors de son lancement.