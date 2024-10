Plongée vertigineuse dans le Vortex : Windblown est disponible en Accès Anticipé

Partager Facebook

Jouable en solo comme en coopération jusqu’à trois, Windblown offre de nombreux environnements différents constellés de secrets bien gardés par des tonnes d’ennemis énervés. Pour survivre et découvrir toutes les richesses du jeu, il vous faudra améliorer votre Voltigeur avec des dizaines d’armes, Trinkets, Dons et Poissons différents qui vous permettront de créer des milliers de builds uniques. L’Accès Anticipé de Windblown démarre avec 5 biomes variés dans lesquels crapahuter, 15 armes uniques pour décimer l’adversité (disposant chacune de leurs propres enchaînements, Alterattaques puissantes et modificateurs aléatoires) et des dizaines d’améliorations originales. Une fois l’Accès Anticipé complété, la possibilité vous est offerte de jouer avec des modificateurs de difficulté afin d’augmenter la dose de défi de manière personnalisée. Virevolter à la vitesse de l’éclair, expérimentez avec les ressources disponibles pour trouver les meilleures synergies et détruisez les Sentinelles… ou mourrez en chemin, pour mieux renaître et retourner dans la mêlée !

Celles et ceux qui se lanceront à corps perdus dans Windblown avant le 8 novembre prochain* débloqueront un skin exclusif qui pourra leur sembler un rien familier : celui de l’Intern de Dead Cells ! Comme annoncé précédemment, un skin exclusif de Cochon d’Inde attend celles et ceux qui ont lancé la démo du Steam Néo Fest. Il est même possible de conserver sa progression depuis cette version d’essai, qui était disponible pendant une durée limitée.

En plus d’un gameplay virevoltant et d’un style visuel explosif, cet Accès Anticipé est garni d’une bande originale énergique composée par Danger, l’artiste électro dont l’univers visuel et sonore fascine le monde entier depuis longtemps. La bande originale de Windblown est disponible à l’achat, dès aujourd’hui sur Steam.

Tout au long de la période d’Accès Anticipé, l’équipe de Motion Twin entend ajouter de nouveaux biomes, mais aussi des armes et des fonctionnalités en fonction des retours et suggestions de la communauté.

Windblown est disponible en Accès Anticipé sur Steam. Profitez d’une réduction de 20 % pour le lancement du jeu, jusqu’au 7 novembre 2024, et de 10 % de réduction supplémentaire si vous possédez Dead Cells dans votre bibliothèque Steam dans le cadre d’une offre groupée.