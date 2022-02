EDENS ZERO Pocket Galaxy est disponible sur mobile

Partager Facebook

EDENS ZERO Pocket Galaxy est une adaptation fidèle de l’univers et de l’histoire créés par Hiro Mashima. Ses graphismes émouvront à la fois les fans de l’anime et du manga original, ainsi que les joueurs qui explorent l’œuvre pour la première fois. Fidèle à l’histoire originale, EDENS ZERO Pocket Galaxy permet aux joueurs de se familiariser rapidement avec l’univers d’Edens Zero tout en offrant son propre scénario. Les fans pourraient même découvrir une nouvelle facette des personnages !

Le pouvoir réside dans l’Ether qui circule dans le corps, et s’utilise comme capacités spéciales à travers l’Ether Gear. En tant qu’Ether Gearist, le joueur peut manipuler la gravité avec le Satan Grivity de Shiki, accélérer avec la capacité Cat Leaper de Rebecca et contrôler les machines comme Weisz.

Le joueur choisit ses compétences et les déchaîne à l’aide d’une simple touche, afin d’exterminer des groupes d’ennemis et de puissants boss. En se lançant dans des quêtes, il pourra obtenir des récompenses et personnaliser ses compétences et son équipement. La difficulté des quêtes peut varier drastiquement en fonction des combinaisons d’équipements et de compétences. Le joueur progressera à travers l’histoire pour améliorer son équipement tout en mettant sa force à l’épreuve dans l’Arène, où il pourra affronter d’autres joueurs du monde entier.

Plus de 100 costumes différents sont à acquérir dans ce jeu mobile épique, dont des tenues dessinées par Hiro Mashima en personne !

EDENS ZERO Pocket Galaxy est désormais disponible gratuitement sur l’App Store® pour iPad®, iPhone® et iPod touch®, ainsi que sur Google Play™ pour les appareils Android™. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel.