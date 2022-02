« Romy et les lumières de Paris », un roman de Michelle Marly.

Partager Facebook

Auteure de « Mademoiselle Coco et l’eau de l’amour », Michelle Marly revient avec un nouvel ouvrage qui nous fait revivre la rencontre mythique de Romy Schneider et Alain Delon. Intitulé « Romy et les lumières de Paris », le livre nous fait entrer dans la vie de Romy.

Celle-ci est devenue star dans le monde entier avec le rôle de Sissi. Mais elle en a assez de cette image de jeune fille sage. Elle rêve de donner une autre direction à sa carrière d’actrice. C’est alors qu’elle rencontre Alain Delon, avec qui elle doit tourner le film « Christine ». Elle tombe alors amoureuse de ce jeune rebelle et, contre l’avis de sa famille, décide de le suivre à Paris.

Agréable à lire et bien documenté, l’ouvrage nous permet de revisiter l’histoire d’amour entre les deux monstres sacrés du cinéma mais aussi de découvrir la place importante de la mère de Romy et de son beau-père dans sa carrière. Au fil des pages, on apprend aussi le rôle qu’ont joué Luchino Visconti et Coco Chanel dans la vie de la femme et de l’actrice. Cette biographie romancée ne traite toutefois que d’une toute petite partie de la vie de Romy soit celle comprise entre la fin des année 50 et début des années 60. Le roman est suivi d’un épilogue où l’auteure retrace l’entier de la vie de Romy Schneider.