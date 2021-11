EDWARD BURTYNSKY : PRIX DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA PHOTOGRAPHIE 2022

Partager Facebook

La World Photography Organisation est heureuse d’annoncer la distinction du célèbre photographe canadien Edward Burtynsky pour sa contribution exceptionnelle à la photographie par les Sony World Photography Awards 2022. Largement considéré comme l’un des photographes contemporains les plus accomplis au monde, Burtynsky est surtout connu pour ses panoramiques de paysages industriels et son témoignage sur la crise environnementale à plus grande échelle.

Phosphorus Mining

Plus d’une douzaine de photographies grand format seront présentées dans le cadre de l’exposition Sony World Photography Awards 2022 organisée à la Somerset House de Londres. Sélectionnées par l’artiste, ces images mettent en valeur des corpus d’œuvres et des thèmes ayant marqué ses 40 ans de carrière. Certaines sont des scènes épiques d’Anthropocène (2018), cette série au nom proposé pour notre époque géologique, qui nous livre une étude de l’activité humaine et de son influence considérable sur la Terre et ses systèmes.

D’autres images sont tirées de l’œuvre phare de Burtynsky, Oil (2009), une chronique documentée sur 12 ans du cycle complexe du pétrole, de son extraction à sa distribution en passant par son utilisation quotidienne, et de notre dépendance envers cette ressource limitée. De plus, des images de la prochaine série de Burtynsky, Africa (2022), seront présentées en avant-première au Royaume-Uni, offrant un regard à la fois sur le paysage naturel africain ainsi que sur les zones modelées par l’extraction des ressources. D’autres projets comme Salt Pans (2016), Water (2013) et Railcuts (1985) seront également représentés lors de l’exposition.

D’origine ukrainienne et né en 1955 à St. Catharines, en Ontario, Burtynsky est titulaire d’un BAA en photographie de l’Université Ryerson obtenu en 1982. Ayant grandi devant le spectacle des cargos traversant sa ville natale et influencé par l’emploi de son père à l’usine General Motors où il a travaillé plus tard, Burtynsky voit son imagination et le développement de son propre style photographique modelés par l’ampleur de la production humaine.

Son univers d’image explore l’impact collectif de notre espèce à la surface de la planète. Dans des représentations frappantes de vastes paysages façonnés par l’homme, Burtynsky met à nu l’impressionnante ampleur des infrastructures et de la destruction fomentées par les systèmes capitaliste et consumériste. Essentiellement aériennes, des vues de chaînes montagneuses meurtries, de plans d’eau asséchés, de carrières, de mines, de zones agricoles et d’urbanisme tentaculaire sont distillées dans des abstractions picturales riches en couleurs et formes. À la fois magnifiques et terrifiantes, les compositions minutieuses de Burtynsky séduisent les spectateurs par leur beauté esthétique et les captivent alors que des détails troublants commencent à émerger, révélant l’étendue de la destruction capturée.

Suite à la remise de ce prix, Edward Burtynsky a déclaré : « Je suis très heureux de recevoir ce prix. Mon travail au cours de ces 40 dernières années m’a offert le privilège de découvrir le monde, de comprendre les problèmes auxquels nous sommes confrontés et d’en témoigner à travers mon objectif. Les différentes photographies de cette exposition sont mieux appréhendées en tant qu’ensemble d’œuvres déplorant à l’unisson la perte de la nature. Chaque image dégage une grande énergie et permet au spectateur de se rapprocher pour en avoir une vue plus claire, d’en percevoir l’échelle et d’aller plus loin ».

Edward Burtynsky

Le prix de la contribution exceptionnelle à la photographie honore une personne ou un groupe de personnes ayant eu un impact significatif sur le médium photographique. En tant que 15e récipiendaire, Edward Burtynsky rejoint une liste distinguée de noms emblématiques, dont William Eggleston (2013), Mary Ellen Mark (2014), Martin Parr (2017), Candida Höfer (2018), Nadav Kander (2019), Gerhard Steidl (2020) et Graciela Iturbide (2021) pour n’en nommer que quelques-uns.

Les grands gagnants des concours Student, Youth, Open et Professional des Sony World Photography Awards 2022 seront annoncés le 14 avril 2022. Pour plus d’informations sur les prochaines annonces et les gagnants, veuillez consulter le site www.worldphoto.org.