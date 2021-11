Yahaba et Susamaru rejoignent le casting de Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- The Hinokami Chronicles

SEGA annonce la sortie de la seconde mise à jour gratuite de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, disponible dès maintenant sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Steam !

Cette mise à jour propose deux nouveaux démons jouables qui ont été ajoutés au roster du mode Versus. Apprenez-en plus sur ces personnages ci-dessous !

À propos de Yahaba :

Yahaba est un démon qui s’associe à Susamaru afin de tendre une embuscade à Tanjiro à Asakusa, suivant les ordres de Kibutsuji. Pourvu de yeux sur ses mains, il peut générer des flèches dont il manipule la direction grâce à son sang de démon. Ces flèches peuvent être utilisées soit pour transpercer les ennemis et les projeter au sol, soit sur les environnements pour créer des débris à jeter sur ses adversaires.

Les flèches de Yahaba ont deux types d’attaques : Celles qui font des dégâts et celles qui n’en font pas. Les joueurs utiliseront les inoffensives pour créer de la distance entre eux et l’ennemi. Puis, dès que leur garde sera baissée, les joueurs pourront utiliser les flèches qui font des dégâts pour réaliser un combo efficace !

À propos de Susamaru :

Susamaru est un démon à l’apparence d’une petite fille qui fait équipe avec Yahaba pour attaquer Tanjiro à Asakusa. Grâce au pouvoir qu’elle utilise via ses puissantes boules temari (des balles décoratives), elle peut garder ses distances avec n’importe lequel de ses opposants. En jeu, cela la rend particulièrement efficace contre les pourfendeurs de démons qui favorisent le corps à corps.

Susamaru combat en jetant ses boules temari sur ses ennemis tout en évoluant de façon très active sur le terrain. L’utilisation de ses balles est une bonne façon de leurrer son adversaire en le laissant baisser sa garde et alors lui infliger de lourds combos qui lui vaudront un certain nombre de dégâts.

En plus de ces démons jouables, des missions inédites en ligne ont été ajoutées au jeu pour que les joueurs les complètent dans le but de remporter des points Kimetsu et ainsi débloquer de nouvelles récompenses, telles que des citations et photos de profil.

Veillez à bien télécharger et installer la dernière mise à jour (v1.20) dès aujourd’hui pour débloquer tout ce nouveau contenu !

À propos du mode 60FPS :

De plus, dans cette update, un nouveau mode 60fps a été ajouté sur PlayStation 5, Xbox Series X et Steam. Avec ce mode, les moments d’exploration et de combat du mode histoire ainsi que certaines sections du mode versus offline seront jouables en 60fps.

À propos de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles :