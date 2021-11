Découverte : Visite de l’usine d’assemblage de TV TCL en Pologne

Partager Facebook

Après avoir découvert les plus récents modèles de TV TCL au siège européen à Paris il y a peu, nous nous sommes envolés vers la Pologne pour découvrir l’usine d’assemblage de Żyrardów, près de Varsovie.

Une implantation diablement efficace

À l’image de nombre de constructeurs chinois, TCL, le second producteur de TV au monde assemble une partie de ses téléviseurs en Europe. C’est sur le site de Żyrardów, à 50 kilomètres à l’ouest de Varsovie que TCL a repris en 2011 l’usine construite en 1997 par Thomson. En pleine période de demande élevée, l’usine compte 700 employés travaillant en trois-huit 24 heures sur 24, six jours par semaine. Ils y finalisent, pour la plupart, l’assemblage de tous les téléviseurs qui seront ensuite revendus en Europe. Ces derniers arrivent directement de Shenzhen à travers la Russie après un voyage en train de deux semaines.

Une des 6 chaînes d’assemblage

Sur le site, divisé en six chaînes de montage, l’opération consiste à ajouter les dernières pièces aux modèles assemblés à environ 80% dans leur pays d’origine. Les TV arrivent directement avec leur dalle finie dans le carton qui leur servira d’emballage, les ouvriers ayant pour mission de démonter le capot, d’ajouter les pièces manquantes, comme la carte mère, l’alimentation, la connectique et quelques nappes de câbles avant de passer à leur vérification. Ainsi, le passage par la Pologne est également l’occasion d’apporter une vérification aux modèles sortis de chaine, puisqu’environ 5% des 14’000 TV produites quotidiennement sont rouvertes pour s’assurer que tout fonctionne parfaitement. Un plus petit pourcentage passe même une batterie de tests approfondis en utilisation réelle, comme le visionnage Netflix, le test de différents codecs vidéo, des tests audios, etc. Sur la chaîne d’assemblage, bien que la principale calibration des dalles ait été réalisée en Chine, on y effectue encore un test du gamma. Sur ces six chaines d’assemblage, les composants sont tous préparés dans une boîte, et on sait que tout est en place à la fin de l’assemblage d’une fois que cette boîte est vide. On procède même, en fin de chaine, à la pesée du téléviseur, histoire d’être certain que tout est bien dans le carton. Ensuite, des automates emballent les TVs en palettes, qui sont stockées dans un immense hangar, parées à être livrées dans toute l’Europe. Tous les produits sont étiquetés et bénéficient d’un suivi dans leurs composants. De cette manière, si un défaut devait être constaté sur un lot, il est aisé de remonter à la série incriminée. TCL, en plus des tests imposés par l’Europe, bénéficie sur site de bancs de tests dédiés. Ainsi, des tests de stress sous chaleur élevée ou face à des hauts voltages, ou encore en conditions d’hygrométrie variant fortement sont effectués sur place, en plus de tout ce qui est déjà réalisé en Chine. La garantie de produits durables en certifiés que l’utilisateur final appréciera.

Des tests poussés pour s’assurer de la qualité des TVs

Des avantages fiscaux non négligeables

Lors de notre visite, qui correspondait à une période de forte demande, ce n’est pas moins de 14000 téléviseurs qui sortent quotidiennement des lignes d’assemblage, pour un total annuel qui peut atteindre les quatre millions de pièces. Si on peut se demander pourquoi les téléviseurs terminent leur assemblage en Pologne, c’est du côté des avantages fiscaux qu’il faut chercher, en plus du « made in Poland » qui vient les frapper. En effet, grâce à l’implantation en Pologne, TCL, tout comme d’autres géants asiatiques, dont LG et Samsung, échappe aux doits de douane que le constructeur aurait à verser si ces téléviseurs étaient acheminés complètement finis de Chine. Du Win-Win pour les deux pays, la Pologne profitant de l’emploi ainsi créé sur son territoire.