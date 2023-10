eFootball : la Saison 2 : “Elevate the Excitement” est disponible 

Partager Facebook

la Saison 2 : « Elevate the Excitement » est désormais disponible dans eFootball. Elle est accompagnée par de nouveaux clubs pour le Mode Authentique et par de nouveaux Club Packs pour le mode Équipe de rêve.

La Trendyol Süper Lig ajoutée au Mode Authentique

eFootball™ comprend déjà certains des clubs les plus iconiques et des fans les plus passionnés du continent, et l’équipe est fière d’annoncer l’ajout de la Trendyol Süper Lig, la première division de football de Turquie, au Mode Authentique (match d’essai).

Ainsi, les utilisateurs d’eFootball peuvent désormais jouer au Mode Authentique avec le Beşiktaş JK, le Galatasaray SK, le Fenerbahçe SK, le Trabzonspor et plus encore !

Les meilleurs clubs asiatiques rejoignent eFootball™

Grâce au partenariat de KONAMI avec l’Asian Football Confederation, eFootball inclura désormais tous les clubs participant à la principale compétition de la confédération : l’AFC Champions League.

Il s’agit de clubs issus de tout le continent, de l’Australie et du Japon jusqu’à l’Iran et le Qatar. Trois clubs d’Arabie Saoudite seront notamment intégrés : Al Nassr, Al Ittihad Club et Al Hilal SFC.

Avec les récents transferts de certains des plus grands talents du football vers la nation du Moyen-Orient, les utilisateurs d’eFootball seront gâtés par l’ajout de ces effectifs à la liste d’équipes Authentiques.

La version mobile d’eFootball se dote de l’option de langue arabe

Avec des dizaines de millions d’utilisateurs à travers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, KONAMI a le plaisir d’annoncer l’ajout de la langue arabe à la version mobile d’eFootball.

Des Clubs Packs pour six géants européens

La nouvelle mise à jour d’eFootball offre également aux fans du monde entier une chance de signer certains des plus grands noms du football grâce à une série de Club Packs à l’effigie de partenaires de KONAMI. Chaque pack contient 11 joueurs En Vedette ainsi qu’un Manager doté d’un Booster ! Ces Boosters octroient +1 à toutes les statistiques de joueur dans le mode Équipe de rêve.

Dès aujourd’hui, les utilisateurs peuvent enrichir leurs Équipes de rêve avec des membres du FC Barcelone, du Manchester United FC et de l’Arsenal FC. Davantage de Club Packs seront disponibles le 19 octobre pour le FC Bayern München, l’AC Milan et l’Internazionale Milano.