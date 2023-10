Samsung présente des applications intuitives, personnalisées et sécurisées pour les développeurs à la SDC23

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Samsung a tenu aujourd’hui sa conférence annuelle des développeurs (Samsung Developer Conference, SDC) au Moscone Center de San Francisco. La neuvième édition de cette conférence destinée aux développeurs et aux partenaires s’est centrée sur l’engagement de Samsung en faveur de l’innovation ouverte. L’accent a été mis sur les plateformes Samsung telles que Bixby, Samsung Knox, SmartThings et Tizen.

Lors de sa présentation, Samsung a expliqué les nouvelles façons de créer des expériences plus sûres, plus saines et plus durables grâce à son écosystème multi-appareils, amélioré notamment par des fonctions de connectivité SmartThings supplémentaires et une matrice Samsung Knox mise à jour. One UI 6, la dernière version de l’interface utilisateur mobile leader du marché, a également été présentée. Elle offre une série d’options de personnalisation et de nouvelles fonctionnalités pour une expérience complète sur smartphone.

Une approche responsable de l’innovation

« Chaque année, plus de 500 millions de produits Samsung sont vendus, et le nombre d’utilisatrices et d’utilisateurs de comptes Samsung dépasse même la barre des 600 millions », a expliqué Jong-Hee (JH) Han, vice-président, CEO et directeur de la division Device eXperience (DX) de Samsung Electronics. « Pour nous, c’est à la fois un grand succès et une grande responsabilité. Les technologies de Samsung relient d’innombrables personnes, produits et services. Je suis convaincu que si nos développeurs et partenaires se joignent à ce voyage d’innovation, nous pourrons créer ensemble de plus grandes opportunités et un avenir meilleur. »

Le CEO JH Han souligne en outre que la durabilité et la sécurité sont indispensables pour une innovation responsable dans la nouvelle ère de l’hyperconnectivité et constituent donc la base de toutes les dernières mises à jour de Samsung.

Smart Homes plus connectées que jamais

La vision de Samsung de la maison connectée est profondément ancrée dans la technologie SmartThings et se reflète également dans son approche de l’innovation ouverte. Depuis la mise en œuvre de la norme Matter l’année dernière, le nombre total d’utilisatrices et d’utilisateurs de SmartThings a dépassé les 290 millions. L’API SmartThings Home1 permet aux développeurs de créer plus facilement que jamais des applications basées sur SmartThings, et l’API SmartThings Context offre de nouvelles possibilités d’utiliser l’IA et la technologie des capteurs pour améliorer l’expérience utilisateur.

Samsung intègre SmartThings Hub dans les produits existants et nouveaux, notamment les barres de son Samsung et les Smart TV, afin que les utilisatrices et utilisateurs puissent lancer leur Smart Home rapidement et facilement à partir de leurs appareils connectés. Ce réseau multi-hub signifie également que, lorsque le moment est venu de remplacer ou d’ajouter un appareil, un réseau puissant et stable d’autres appareils est prêt à poursuivre le fonctionnement de la Smart Home. L’expérience utilisateur est encore améliorée par la collaboration de Samsung avec Aqara. Les capteurs de l’Internet of Things (IoT) d’Aqara fonctionnent avec SmartThings pour créer une Smart Home plus intuitive et plus accessible.

La deuxième génération du SmartTag2 a également été annoncée lors de la SDC23. Avec une durée de vie de la batterie allant jusqu’à 700 jours2, une résistance à l’eau et à la poussière selon IP67 et un design plus fin, le SmartTag2 peut localiser les objets perdus sous la pluie, la neige et même sous terre grâce à la technologie Bluetooth Low Energy (BLE).

Bixby est de plus en plus intégré à SmartThings. Cette année, Samsung a annoncé un contrôle des commandes plus intuitif pour les environnements avec plusieurs appareils. Ainsi, Bixby comprend désormais intuitivement quel appareil est le plus adapté à chaque commande, même lorsque plusieurs appareils sont connectés dans la même pièce.

L’interconnexion croissante de divers appareils rend la sécurité et la protection des données plus importantes que jamais. L’année dernière, Samsung a présenté Knox Matrix, sa vision de la sécurité basée sur la blockchain pour un avenir dans lequel les appareils connectés dans un écosystème peuvent se protéger mutuellement. Cette année, Samsung met à jour les principales fonctionnalités de Knox Matrix, notamment Credential Sync et Trust Chain. Pour ce faire, Samsung introduit Knox Vault sur d’autres appareils, notamment sur le téléviseur Samsung Neo QLED 8K de cette année ainsi que sur les smartphones de la série Galaxy A, qui seront commercialisés avec One UI 6 en 2024.

Tizen OS maximise les possibilités pour les développeurs

Au cours des dix dernières années, Tizen a efficacement pris en charge les écrans numériques tels que les téléviseurs, les appareils ménagers, les moniteurs et les panneaux. Cette année, Samsung a annoncé que Tizen s’appliquerait à encore plus d’appareils – y compris les appareils électroménagers dotés d’un écran de 7 pouces – tout en améliorant les possibilités grâce à l‘IA intégrée à l’appareil et au Home AI Edge Hub. Avec la technologie Home AI Edge, les appareils à faible puissance de calcul peuvent demander des services d’IA aux appareils de la maison qui disposent de puissantes ressources de calcul telles que les CPU et les NPU, ce qui rend finalement tous les appareils de la maison intelligents.

Enfin, Tizen offre également une prise en charge renforcée de l’architecture semi-conductrice open source émergente RISC-V et du langage de programmation RUST, ainsi que de nouvelles fonctionnalités comme le Remote Test Lab pour tester les applications et les expériences sur les téléviseurs Samsung dans le cloud.

One UI 6 : une expérience utilisateur personnalisée et intuitive

Avec One UI 6, il est encore plus facile de naviguer, de gérer et de personnaliser son smartphone Samsung. Cela comprend un Quick Panel avec un nouveau look et une sensation renforcée ainsi que des paramètres regroupés pour une utilisation plus simple. One UI 6 introduit également une nouvelle police de caractères exclusive : One UI Sans, qui améliore la lisibilité sur les écrans numériques. Pour les images, One UI 6 analyse la photo affichée et propose les principaux outils d’édition IA, le tout dans un seul outil facile d’accès. Samsung Studio permet de personnaliser les vidéos en ajoutant par exemple du texte, des autocollants et de la musique.

Bien-être – support numérique

Lors de la SDC23, Samsung a également présenté des solutions de bien-être améliorées3, basées sur le pouvoir de la connectivité. La connexion plus étroite entre les utilisatrices et utilisateurs, les appareils et les services permet de nouvelles expériences de santé numériques fournies par SmartThings et Samsung Foods, ainsi qu’un environnement de sommeil personnalisé. Sur cette base, Samsung a annoncé son engagement continu envers Samsung Privileged Health SDK, qui permet aux développeurs et aux partenaires de créer des solutions de santé numériques avec le capteur BioActive de Samsung.

En outre, Samsung a présenté, en collaboration avec le Dr Pattie Maes du MIT Media Lab, les dernières collaborations de recherche clinique avec le Brigham & Women’s Hospital, le MIT Media Lab, l’Université de Tulane et le Samsung Medical Center.

Samsung a également donné plus de détails sur le nouveau Samsung Food Service, notamment les technologies Food AI et Vision AI, qui offrent une expérience alimentaire complète sur tous les appareils connectés. Il s’agit notamment d’un programme Creator pour le partage de recettes et de services pour les achats alimentaires, de recommandations personnalisées et plus encore. À l’avenir, Samsung Health devrait également être intégré à l’application, de sorte que les facteurs de santé puissent être pris en compte dans la planification de l’alimentation sans effort supplémentaire.

Samsung invite les développeurs, les créatifs, les partenaires et autres à participer à son engagement en faveur de l’innovation ouverte et d’une meilleure expérience grâce à la connectivité. Pour plus d’informations sur la SDC23, veuillez consulter le site www.developer.samsung.com/sdc.