Elden Ring : l’expérience multijoueur s’enrichit avec du PvP

Accessible dès aujourd’hui via une mise à jour gratuite, le mode PvP d’Elden Ring permet aux joueurs de s’engager dans des batailles telles que des duels, des combats libres et des combats d’équipe dans plusieurs Colisées du royaume de l’Entre-terre. Une bande-annonce montre des joueurs engagés dans des activités et des batailles à deux contre deux, y compris des invocations de Cendres d’Esprits Spéciales.

FromSoftware avait préparé le terrain pour l’arrivée d’un mode PvP équilibré dans Elden Ring en octobre dernier avec le patch 1.07. Celui-ci ajoutait une graduation des dommages. Les armes, les sorts, les boucliers et d’autres aspects du combat peuvent désormais être équilibrés pour le jeu solo et le jeu en coopération séparément du multijoueur compétitif. Auparavant, le studio japonais avait cherché à équilibrer les armes, les compétences, les sorts et les incantations d’une manière globale.

Elden Ring est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via Steam depuis le 25 février dernier.