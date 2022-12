Elden Ring, son réalisateur veut garder la tête froide

Partager Facebook

Déjà distingué par les joueurs et la presse, Elden Ring vient d’obtenir deux nouveaux prix le consacrant un peu plus comme l’un des jeux marquants de l’année voire de la décennie. Malgré tout, pas question pour Hidetaka Miyazaki de laisser le succès lui monter à la tête.

Avec plus de 17 millions d’exemplaires vendus en moins d’un an sur PlayStation, Xbox et PC, Elden Ring s’impose comme le principal titre majeur de cette année. Et en ce vendredi 2 décembre 2022, deux nouvelles distinctions viennent de lui tomber dans les bras. Décernés dans le cadre des PlayStation Partner Awards 2022, ces prix sont le Grand Award (meilleure vente pour un titre développé en Asie) et le Users’ Choice Award (choix des utilisateurs).

La revue nippone Famitsu s’est entretenue avec Hidetaka Miyazaki, réalisateur du jeu, très récemment puisque ayant pu recueillir ses impressions sur ces récompenses. Le créateur a reconnu porter davantage d’intérêt pour le second prix, car venant des joueurs.

Quand on lui demande s’il sait pourquoi Elden Ring a été un succès autant critique que commercial, Hidetaka Miyazaki pense finalement n’avoir fait que son travail :

“Je suis perdu quand les gens me demandent pourquoi le jeu a connu un tel succès, mais mon sentiment est que je n’ai pas l’intention de changer la façon dont je fais les choses à l’avenir. J’essaie de ne pas trop y penser, car cela pourrait devenir une distraction lorsque je m’attellerai au prochain projet. Cependant, je suis très reconnaissant et je me sens honoré.”

Et s’il considère les joueurs comme indiqué plus haut, le réalisateur d’Elden Ring dit ne pas lire leurs commentaires :

“C’est parce que je ne peux pas écouter toutes les opinions des utilisateurs. J’ai peur que les voix et les opinions que j’entends aient une forte influence sur mes décisions futures, c’est pourquoi je fais attention à ne pas faire entrer directement les autres opinions dans mon esprit.”

À bien y réfléchir, ces récompenses cristallisent une reconnaissance des efforts accomplis sans pour autant perturber de manière sensible la personne qui les reçoit. Et pour préserver son inventivité, c’est bien pratique.