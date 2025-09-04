Electronic Arts annonce l’arrivée de l’illustre Zlatan FC dans EA SPORTS FC 26

Partager Facebook

Les fans pourront enfin jouer avec l’icône à son poste préféré, c’est-à-dire, tous. Zlatan FC sera disponible dans le mode Coup d’envoi de FC 26, avec un maillot et un logo sur mesure, inspirés (et demandés) par la légende suédoise elle-même. Zlatan avait un jour déclaré qu’il pouvait jouer aux 11 postes, et il a désormais l’occasion de le prouver dans FC 26.

Connu pour sa forte personnalité sur et en dehors du terrain, l’attaquant au tempérament imprévisible a connu une carrière prolifique en Europe comme en Amérique du Nord. Avec Zlatan FC, l’une de ses citations les plus célèbres devient réalité. Les joueurs pourront non seulement retrouver son instinct de buteur devant les cages, mais également découvrir Zlatan en défense avec un tacle in extremis, réalisant un arrêt spectaculaire en tant que gardien de but, dirigeant le jeu au milieu de terrain ou encore donnant des consignes depuis la ligne de touche.

L’équipe arbore une identité visuelle unique, véritable reflet de l’ancien international suédois et icône de FC 26, qui célèbre à la fois sa carrière illustre et le début d’une nouvelle ère pour Zlatan et EA SPORTS FC. Le logo s’inscrit dans une tradition d’évolution, la même qui a marqué l’ascension de Zlatan vers les sommets et met en avant un « Z » audacieux et percutant qui incarne, tout simplement, Zlatan.

Les fans auront la possibilité de jouer avec Zlatan FC dans le mode Coup d’envoi de FC 26, l’équipe étant disponible dans la catégorie « Reste du monde ».

Le Zlatan FC sera jouable dans EA SPORTS FC 26 dès sa sortie mondiale le 26 septembre, avec un accès anticipé dès le 19 septembre pour ceux qui ont précommandé l’Édition Ultimate