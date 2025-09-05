Samsung s’apprêterait à lever le voile sur un smartphone pliable inédit dès la fin septembre

Partager Facebook

Un écran de 10 pouces, deux charnières, une puce Snapdragon de dernière génération : Samsung pourrait présenter dès le 29 septembre son premier smartphone à triple pliage, le Galaxy Z TriFold, concentré de technologie destiné aux passionnés.

Le géant sud-coréen de l’électronique pourrait bousculer son calendrier habituel. Selon des indiscrétions relayées par le réputé leaker Ice Universe, Samsung tiendrait, dans les tout prochains jours, une conférence exceptionnelle entièrement consacrée à son premier terminal à trois volets : le Galaxy Z TriFold. La présentation serait programmée dès le 29 septembre, soit bien plus tôt que prévu.

Habituellement, le constructeur concentre ses grandes annonces lors de ses événements phares « Unpacked », organisés en début et en milieu d’année. Ce troisième rendez-vous annuel, inattendu, constituerait donc une entorse à sa stratégie traditionnelle et signalerait l’importance accordée à ce lancement.

Un rendez-vous technologique sous le signe de l’innovation immersive

Outre ce smartphone à l’architecture inédite, la conférence pourrait être l’occasion pour Samsung de lever le voile sur d’autres projets futuristes. Les rumeurs évoquent notamment le dévoilement d’un casque de réalité mixte, connu sous le nom de code Projet Moohan ou Galaxy XR, ainsi qu’un aperçu des prochaines lunettes connectées, annoncées comme dopées à l’intelligence artificielle.

Une commercialisation timide, centrée sur le marché domestique

Dans un premier temps, la mise en vente du Galaxy Z TriFold serait réservée au marché sud-coréen. La Chine, longtemps pressentie comme l’un des premiers pays à l’accueillir, ne figurerait finalement pas parmi les territoires de lancement.

Une conception hors norme : trois écrans, deux charnières et une dalle géante

Les fuites récentes permettent déjà d’esquisser le profil de cet appareil. Contrairement au Mate XT de Huawei, qui se déploie en forme de Z, le TriFold adopterait un pliage en G. Son écran principal de 6,54 pouces serait flanqué d’un panneau nu d’un côté et d’un module photo de l’autre.

Une fois dépliés, les trois écrans fusionneraient pour former une vaste surface de 10 pouces, tout en conservant une certaine finesse et une légèreté surprenante : environ 300 grammes, protégés par le robuste verre Gorilla Glass Victus 2.

Un arsenal photographique de premier plan et une puissance de haut niveau

La partie photo reprendrait l’équipement haut de gamme du Galaxy Z Fold 7 : un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 MP, un téléobjectif x3 de 10 MP et une caméra frontale de 10 MP.

Sous le châssis, la puce Snapdragon 8 Elite assurerait la puissance, tandis que la compatibilité native avec la norme de charge sans fil Qi2 – une première pour Samsung – marquerait une avancée technologique. Quelques démonstrations publiées en ligne montrent que la recharge inversée ou la charge sans fil ne fonctionneraient qu’appareil fermé.

Une vitrine technologique plutôt qu’un produit de masse

Malgré l’aura d’innovation, Samsung resterait prudent. D’après les informations d’ETNews, la firme prévoirait une production initiale de seulement 50 000 unités, soit dix fois moins que le demi-million d’exemplaires expédiés pour le premier Galaxy Fold en 2019. Le TriFold serait donc davantage conçu comme un produit de vitrine, destiné à séduire les passionnés et les « early adopters » prêts à investir dans une technologie encore balbutiante.

La fiabilité, talon d’Achille des pliables

Un appareil intégrant deux charnières et trois écrans représente un défi colossal en matière de robustesse. Cette audace intervient dans un contexte où Samsung fait déjà face à des critiques sur la qualité de finition de son Galaxy Z Fold 7 : plusieurs utilisateurs ont signalé des problèmes d’écaillage de peinture sur le cadre, un défaut déjà constaté sur la génération précédente. La capacité de la marque à assurer la durabilité d’un design encore plus complexe constituera donc un point d’observation crucial.

Un pari risqué mais révélateur d’une ambition

Si la date du 29 septembre se confirmait, Samsung démontrerait une nouvelle fois son rôle de pionnier sur le marché des smartphones pliables. Reste à savoir si ce format audacieux saura séduire au-delà du cercle restreint des passionnés de haute technologie.