Surqualifiée et surexploitée, Rita use de ses talents d’avocate au service d’un gros cabinet plus enclin à blanchir des criminels qu’à servir la justice. Mais une porte de sortie inespérée s’ouvre à elle, aider le chef de cartel Manitas à se retirer des affaires et réaliser le plan qu’il peaufine en secret depuis des années : devenir enfin la femme qu’il a toujours rêvé d’être.

Disons-le d’emblée « Emilia Perez » est le film de l’année. Autant dire qu’il n’a pas volé le Prix du Jury et les Prix d’interprétation féminine au dernier Festival de Cannes. Entre drame musical, tragédie intime et film de mafia, cette œuvre transgenre est osée, audacieuse, ambitieuse, époustouflante et parfaitement réussie. Un véritable ovni cinématographique. On en ressort essoré mais heureux d’avoir vu un chef d’œuvre.

Un film de Jacques Audiard

Avec Karla Sofía Gascón, Zoë Saldaña, Adriana Paz, Selena Gomez

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 130 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 21 août 2024