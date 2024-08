KRAVEN THE HUNTER: la nouvelle bande-annonce est disponible

Partager Facebook

Avec la sortie de KRAVEN THE HUNTER dans les salles suisses le 11 décembre, la genèse sanglante du méchant le plus iconique de l’univers Marvel débarque sur grand écran. Aaron Taylor-Johnson joue le personnage principal dans ce film classé R qui se déroule avant la fameuse vendetta de Kraven le Chasseur contre Spider-Man.

Synopsis

On ne naît pas super-vilain, on le devient. Avec KRAVEN THE HUNTER, l’un des adversaires les plus redoutés de Peter Parker, alias Spider-Man, part à la conquête des salles obscures. Dans ce nouveau blockbuster Marvel classé R, Aaron Taylor-Johnson se glisse dans la peau de cet antihéros animal, passionné de chasse. KRAVEN THE HUNTER raconte la genèse sanglante de l’un des super-vilains les plus notoires de l’univers Marvel avant sa fameuse vendetta contre Spider-Man.

Le rôle-titre est interprété par Aaron Taylor-Johnson («Bullet Train»). Le prestigieux casting comprend également Russell Crowe («The Pope’s Exorcist») et Ariana DeBose («Argylle»), tous deux lauréats d’un Oscar©, ainsi que Fred Hechinger («The Woman in the Window»), Alessandro Nivola («The Many Saints of Newark») et Christopher Abbott («Poor Things»), pour ne citer qu’eux.

La réalisation a été confiée à J.C. Chandor («Triple Frontier»). L’histoire, inspirée de la bande-dessinée Marvel, est née sous la plume de Richard Wenk, qui a également signé le scénario aux côtés d’Art Marcum et de Matt Holloway. Le film a été produit par Avi Arad, Matt Tolmach et David Householter.