Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Apprenant la trahison de son amant, elle se blesse pendant un spectacle et est convaincue par une doctoresse un peu bornée qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée. Elise va devoir apprendre à se réparer. Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, elle va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan, une nouvelle façon de vivre et un nouvel amour.

Depuis plusieurs semaines déjà à l’écran, « En corps » continue de séduire le public. Visuellement très beau, le film fait la part belle aux scènes de danse. On y suit la reconstruction d’une danseuse classique blessée et sa reconversion à la danse contemporaine. Marion Barbeau qui interprète Elise, a été découverte à l’opéra et convainc totalement par son interprétation Un feel good movie plein de grâce, de charme et d’optimisme qui montre que la fragilité peut être érigée en force et que l’on peut recommencer sa vie.

En corps

Un film de Cédric Klapisch

Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès

Distributeur : Frénétic Films

Durée : 2h

Age légal : 6 ans

Age suggéré : 12 ans