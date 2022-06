Avis – Huawei Watch Fit 2

Partager Facebook

Le modèle rectangulaire de montre de Huawei est de retour avec la Watch Fit 2, faisant partie de la gamme Watch Fit lancée en 2020. Dédiée principalement aux sportifs, elle s’avère séduisante et efficace.

Un faux air d’Apple Watch

Deux ans après la sortie de la première version, la Watch Fit 2 revient avec un écran plus grand de 1,74 pouce aux bords arrondis. Elle se dote, dans cette nouvelle version, notamment d’un haut-parleur permettant à l’utilisateur de prendre les appels en Bluetooth sans avoir à sortir son smartphone. Les fonctionnalités de remise en forme et de coach audio ont été revues et on trouve également un large panel de fonctionnalités de suivi de santé, comme le contrôle du rythme cardiaque, l’oxymétrie ou encore le sommeil.

Autre nouveauté, la montre inclut la fonctionnalité One-hop, qui permet à l’utilisateur de transférer ses images depuis son smartphone vers la Fit 2 d’un simple contact.

L’écran a été revu, puisque mesurant 1,74 pouce, il est plus large de 18,6% que le modèle précédent, avec une résolution de 336 ppi et de 336 x 480 pixel. L’écran bénéficie également de la nouvelle interface en échiquier de Huawei qui permet à l’utilisateur de zoomer et dézoomer intuitivement.

Destinée avant tout aux sportifs

Outre le fait qu’elle soit un très joli garde-temps, la Watch Fit 2 de Huawei s’adresse plus particulièrement à ceux qui veulent contrôler leur activité physique. Elle est dotée d’une fonctionnalité GNSS à cinq systèmes permettant d’améliorer la précision des trajectoires de course. En plus de la fonction mode de vie intelligent, la montre possède également de nouvelles fonctionnalités, dont l’application Huawei Santé, histoire de faciliter la gestion des exercices et le suivi d’état de santé. L’utilisateur peut ainsi mettre en place un programme de bien-être avec des étapes quotidiennes, telles le suivi de consommation d’eau, d’exercices et plus encore. En effet, la Watch Fit 2 contrôle également toutes sortes d’informations relatives à la santé grâce à sa technologie améliorée de suivi de rythme cardiaque Huawei TruSeen 5.0 permettant de mesurer le rythme cardiaque et la saturation en oxygène sanguin de l’utilisateur, ou encore de suivre son schéma de sommeil et identifier si besoin des problèmes relatifs et proposer des solutions. La montre propose même la gestion du cycle menstruel, permettant de prédire avec précision la date des prochaines règles. Enfin, la Watch Fit 2 contribue également à gérer le stress en rappelant à l’utilisateur quand respirer et s’arrêter lorsque l’on commence à se sentir surmené.

La Huawei Watch Fit 2 propose 97 modes d’entraînement pour toutes les activités, de la course à pied au vélo en passant par les poids, la danse, les sports de ballon, les sports d’hiver, et bien plus encore. Elle dispose également d’un coach de remise en forme animé, intégré avec 7 modes, des instructions et démonstrations audio, dont les échauffements et la détente.

Pour les adeptes de la course à pied, elle est équipée de la fonction Running Ability Index (RAI ou indice de capacité de course) de Huawei, qui analyse la taille, l’âge, le poids et la condition physique de l’utilisateur ainsi que son expérience en matière de course, et ce, afin d’élaborer un programme d’entraînement de qualité professionnelle. Ces données sont alors analysées automatiquement, et les suggestions d’entraînement ajustées en fonction des progrès de l’utilisateur, de sorte qu’il s’améliore en permanence pour rapprocher de ses objectifs.

La Watch Fit 2 s’avère au final une élégante et efficace smartwatch, disponible depuis peu au tarif de CHF 154.-, tarif constaté ce jour sur le web.