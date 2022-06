Jurassic World débarque dès maintenant dans Hot Wheels Unleashed

Partager Facebook

À l’occasion de la sortie de Jurassic World: Le monde d’après le 10 juin dernier, Mattel et Milestone sont heureux d’annoncer cette nouvelle extension dans laquelle un grand nombre de contenu gratuit et premium sera proposé. Ces nouveautés seront à débloquer à travers des défis inédits spécialement conçus sur le thème de Jurassic World.

Cette saison se déroule du 16 juin au 30 août 2022 et inclut 6 nouveaux véhicules (Tyrannosaurus Rex, Velociraptor Blue, Stegosaurus, Mosasaurus, Triceratops et Tyrannosaurus Rex Monster Truck), des objets de personnalisation pour le Sous-sol et pour le profil du joueur ainsi que de l’équipement et des pièces pour tous les participants.