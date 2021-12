Entrez dans l’univers de Slaanesh dans Total War™: WARHAMMER® III

Partager Facebook

Slaanesh est le plus jeune des Dieux du Chaos, il est en quête perpétuelle d’excès, de satisfaction, d’hédonisme, de douleur et de plaisir immoral aux dépens des autres âmes.

Seigneur légendaire de Slaanesh– N’kari

N’Kari, l’Archi-tentateur, parcourt les royaumes des immortels et des vivants à la recherche de la sensation ultime et de l’extase à son état le plus pur.

Sur le champ de bataille, il est un Démon Exalté particulièrement véloce et malveillant, dont la spécialité est de chasser les unités et personnages ennemis isolés. Sa capacité passive unique, Récolteur des âmes, le soigne à chaque fois qu’une unité ennemie est tuée près de lui, et sa capacité Proie consentante réduit la défense en mêlée et l’attaque des ennemis de façon notable, ce qui les laisse à la merci d’une mort rapide et douloureuse.

Style de jeu de Slaanesh

En se servant de leur vitesse inégalée et de leurs capacités perforantes, les Démons de Slaanesh cherchent à semer la discorde dans les rangs ennemis grâce à des tactiques d’attaques éclairs, avant d’isoler les unités pour leur asséner rapidement le coup fatal. Tuer des unités en déroute rapporte à leurs armées des provisions de combat, lesquelles peuvent être utilisées sur trois capacités qui accentuent leur style de jeu.

Sur la carte de campagne, les factions de Slaanesh ont pour objectif de diffuser le message hédoniste du Prince du Chaos à chaque tour. On peut citer, parmi leurs mécaniques :

Dons de Slaanesh : les Seigneurs et les Héros de Slaanesh peuvent offrir des dons aux personnages ennemis en leur infligeant une défaite au combat ou grâce à des actions de Héros, imposant ainsi tout un tas d’effets négatifs à cette unité.

les Seigneurs et les Héros de Slaanesh peuvent offrir des dons aux personnages ennemis en leur infligeant une défaite au combat ou grâce à des actions de Héros, imposant ainsi tout un tas d’effets négatifs à cette unité. Séduction : En augmentant leur influence séductrice, les forces de Slaanesh peuvent vassaliser de force une faction cible.

En augmentant leur influence séductrice, les forces de Slaanesh peuvent vassaliser de force une faction cible. Dévots : Les armées de Slaanesh peuvent capturer des dévots au cours des batailles, dans les cultes du Chaos ou grâce aux Réjouissances. Les dévots servent à créer des cultes et des vassaux, ou à lever des armées de disciples.

Unités de Slaanesh

Incarnations de leur dieu patron, les démons de Slaanesh sont sadiques, gracieux et séduisants. Les autoritaires Gardiens des Secrets et Hérauts de Slaanesh commandent leurs sinistres armées, mais le cœur de leurs troupes est composé d’unités sournoises et mortelles telles que les Démonettes et les Bêtes, laissant aux agiles Accroche-cœurs et Rabatteurs le soin de fournir le soutien d’une cavalerie rapide comme l’éclair.