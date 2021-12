Hearthstone La Horde et l’Alliance s’affrontent dans la nouvelle extension

Partager Facebook

Divisés dans la vallée d’Alterac™, la dernière extension de Hearthstone®, le célèbre jeu de cartes en ligne de Blizzard Entertainment, est désormais disponible et conclut l’année du Griffon par une bataille épique entre la Horde et l’Alliance.

Divisés dans la vallée d’Alterac propose 135 cartes inédites inspirées du légendaire champ de bataille éponyme de World of Warcraft®, qui symbolise la guerre entre la Horde et l’Alliance pour des millions de joueurs dans le monde. Les joueurs seront amenés à choisir entre la Horde ou l’Alliance et gagneront une carte légendaire dorée gratuite en fonction de leur faction de prédilection : l’illustre chaman Drek’Thar pour la Horde ou le Roi de la montagne Vanndar Foudrepique pour l’Alliance. Pour inciter les combattants de la Horde et de l’Alliance à se mobiliser, les joueurs auront la possibilité de gagner des points d’honneur au profit de leur faction jusqu’au 11 janvier dans les parties classées, en Arène et en Duels. Tous les joueurs recevront une version légendaire diamant du chef de la faction qui aura gagné le plus de points d’honneur, et qui sera offerte lors du lancement du prochain mini-set.

Pour renverser le cours de la guerre en leur faveur, les joueurs pourront ajouter à leurs decks des serviteurs, des armes et des sorts dotés du nouveau mot-clé Victoire honorable. Celui-ci leur accordera un effet bonus s’ils infligent le montant exact de dégâts nécessaire pour tuer un serviteur pendant leur tour. Ils pourront également rallier les héros mercenaires qui ont vaillamment combattu tout au long des récits de l’année du Griffon sous forme de nouvelles cartes héroïques.

« Divisés dans la vallée d’Alterac achève parfaitement cette année épique de Hearthstone avec un hommage au légendaire champ de bataille de Warcraft, » a déclaré Mike Ybarra, dirigeant de Blizzard Entertainment. « Pour clôturer l’année du Griffon, nous sommes ravis d’inviter les joueurs à s’affronter pour l’honneur et la gloire dans la vallée d’Alterac de Hearthstone ! »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de Hearthstone.