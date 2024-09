Erica Falck et Patrik Hedström sont de retour avec « Le nid du coucou »

Partager Facebook

Après sept ans d’absence Erica Falck et Patrik Hedström sont de retour. Les héros nés sous la plume de la romancière à succès Camilla Läckberg dans « La princesse des glaces » (publié en français en 2008) nous manquaient. Ils reviennent pour une nouvelle enquête captivante dans « Le nid du coucou ».

Erica est toujours autrice tandis que son mari Patrick avec lequel elle a trois enfants, travaille comme inspecteur au commissariat de Fjällbacka.

L’intrigue nous emmène aux célébrations des noces d’or d’un couple en vue, Elisabeth et Henning Bauer. Elle est une éditrice de renom. Il est un célèbre écrivain suédois et s’apprête à recevoir le prix Nobel. Mais la fête tourne au drame : un ami photographe qui prépare une rétrospective de son œuvre dont l’ultime cliché s’intitule « Culpabilité » est retrouvé assassiné. Puis le lendemain, c’est au fils Bauer et à ses deux jeunes garçons d’être à leur tour retrouvés tués. Pendant que Patrick et ses collègues enquêtent sur ces terribles crimes, Erica se rend à Stockholm pour creuser un « cold case » dont elle a entendu parler durant la fête : la mort d’une femme transgenre, Lola, et de sa fille Pytte dans incendie dans les années 1980.

Comme les lecteurs de « la reine incontestée du polar scandinave » s’en doute, les deux enquêtes vont se croiser. Les chapitres du passé alternent avec ceux du présent tenant en haleine le lecteur qui tourne frénétiquement les pages.

Les retrouvailles tant attendues tiennent toutes leurs promesses. Surfant sur des sujets de société actuels, le livre se dévore d’une traite. Plus moyen de lâcher l’ouvrage une fois commencé car on veut connaître le dénouement des intrigues. La plume de l’autrice suédoise est toujours aussi efficace, addictive et agréable à lire. Un excellent divertissement.