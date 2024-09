Toyota Motor Corporation et le groupe BMW renforcent leur collaboration en vue de favoriser l’émergence d’une société hydrogène

Partager Facebook

Toyota Motor Corporation (Toyota) et le groupe BMW (BMW) ont signé un accord visant à renforcer leur collaboration dans le secteur de l’hydrogène dans l’optique de créer une société hydrogène et d’atteindre la neutralité carbone globale. Les deux entreprises travailleront ensemble au développement d’un système de pile à combustible et à l’amélioration des infrastructures.

Un accord a été signé en décembre 2011 afin de mettre en place une collaboration à moyen/long terme dans le secteur des technologies environnementales, un domaine que les deux entreprises contribuent conjointement à faire avancer depuis plus d’une décennie, notamment en ce qui concerne les piles à combustible et les voitures de sport. Partageant la vision commune d’une «société hydrogène», les deux entreprises continueront de stimuler l’innovation technologique dans les systèmes de piles à combustible.

1. Les deux entreprises proposeront davantage d’options aux clients en équipant un plus grand nombre de voitures de tourisme avec des systèmes de piles à combustible.

Toyota et BMW développent ensemble un système de pile à combustible de troisième génération qui équipera leurs modèles respectifs dans le but d’étoffer la gamme de véhicules électriques à pile à combustible (FCEV). Dans un premier temps, BMW prévoit de lancer son premier FCEV de série en 2028. Les deux entreprises s’efforceront également de créer des synergies en collaborant dans le domaine du développement et de l’approvisionnement, et de réduire les coûts en combinant les motorisations afin d’accroître la demande d’utilitaires et de voitures de tourisme. En rendant le FCEV plus accessible, le partenariat contribuera à l’avènement d’une société hydrogène.

2. Mise en place de réseaux durables d’approvisionnement en hydrogène

Les deux entreprises estiment que l’émergence d’une société hydrogène implique de travailler avec des partenaires partageant les mêmes points de vue. Compte tenu de la nécessité de créer des pôles de demande dans les premières phases de démocratisation de l’hydrogène, Toyota et BMW encourageront un approvisionnement durable en créant une demande et en travaillant en étroite collaboration avec des entreprises productrices d’hydrogène ainsi qu’avec des sites de distribution et de ravitaillement afin de garantir un approvisionnement stable et de réduire les coûts.

Koji Sato, président de Toyota, a déclaré: «Une nouvelle phase de la collaboration entre BMW et Toyota a été amorcée. Comme le démontre notre partenariat de longue date, BMW et Toyota partagent la même passion pour l’automobile et la même conviction en ce qui concerne « l’ouverture technologique » ainsi que l’approche « multi-technologique » en matière de neutralité carbone. Sur la base de ces valeurs communes, nous allons approfondir notre collaboration dans des domaines comme le développement conjoint de systèmes de piles à combustible de nouvelle génération et l’expansion des infrastructures en vue de l’avènement d’une société hydrogène. Nous intensifierons nos efforts, conjointement avec BMW et des partenaires de divers secteurs, afin de garantir un avenir où l’hydrogène répondra aux besoins énergétiques de la société».

Oliver Zipse, président du conseil d’administration de BMW AG, a déclaré: «Il s’agit d’une étape-clé dans l’histoire de l’automobile: le tout premier véhicule à pile à combustible de série proposé par un constructeur d’envergure internationale. Fonctionnant à l’hydrogène et en phase avec l’esprit de notre coopération, il soulignera la manière dont les évolutions technologiques façonnent l’avenir de la mobilité et entraînera également une demande significative de véhicules électriques à pile à combustible.»

Misant sur l’hydrogène comme source d’énergie clé dans ses efforts pour atteindre la neutralité carbone, Toyota a lancé des initiatives en collaboration avec de nombreux partenaires dans les domaines de la production, du transport, du stockage et de l’utilisation de l’hydrogène. Toyota s’efforce de conserver une place de leader en poursuivant un mode de gestion caractérisé par un ancrage local et répondant aux spécificités du marché ainsi qu’aux besoins des clients dans le monde entier. À l’avenir, nous continuerons à répondre à leurs besoins en privilégiant une approche multi-technologique comprenant des options FCEV, BEV, HEV et PHEV, tout en nous efforçant constamment de réduire les émissions de CO2.