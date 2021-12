EVE Online : fêtez la nouvelle année à New Eden !

Partager Facebook

Pour fêter cette nouvelle année pleine d’aventures intergalactiques, CCP Games va bientôt diffuser ses vidéos personnalisées « Your Year in EVE ». Ce contenu sur mesure célèbre tout ce que les intrépides Capsuliers ont réalisé tout au long de l’année : exploration, PvP, missions ou encore fabrication offrent un aperçu complet de ce qu’EVE a signifié pour les joueurs en 2021 – et ce que la communauté signifie pour EVE. Tous les abonnés Omega actifs entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2021 peuvent se connecter dès maintenant pour découvrir leur résumé personnel.

Pour se mettre dans l’esprit des fêtes de fin d’année qui s’annoncent, les Capsuliers peuvent également participer à l’événement annuel Winter Nexus, qui se déroule jusqu’au 4 janvier 2022. Cette année, les joueurs peuvent entre autres faire face à des tempêtes hivernales métaliminales, effectuer des activités saisonnières festives, relever de nouveaux défis et participer à un Abyssal Proving Grounds un peu spécial.