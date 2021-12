Mise à jour de décembre de Back 4 Blood disponible

Partager Facebook

Warner Bros. Games et Turtle Rock Studios ont publié une mise à jour pour Back 4 Blood, comprenant un mode campagne solo hors ligne avec progression, du contenu à durée limitée sur le thème des fêtes de fin d’année, de nouvelles cartes et un nouveau type de cartes, et de nombreuses autres améliorations de la qualité de l’expérience de jeu.

Dans le cadre de cette mise à jour, les joueurs peuvent désormais passer au mode campagne solo hors ligne avec progression et gagner des points de ravitaillement, des accomplissements et d’autres éléments à débloquer. Toute progression peut être transférée vers et depuis le mode campagne en ligne. La mise à jour de décembre introduit également les « Marchands ambulants» : des chaînes de ravitaillement limitées dans le temps qui permettent aux joueurs de dépenser des points de ravitaillement pour débloquer de nouveaux éléments. C’est également ainsi que les joueurs peuvent débloquer des skins de personnages saisonniers, des skins d’armes, des emblèmes et des sprays, y compris la possibilité d’obtenir un bandeau en bois de renne pour Holly, un bonnet pour Doc et d’autres équipements de jeu pour célébrer les fêtes. L’ensemble est agrémenté de décorations festives répandues à travers Fort Hope. De plus, de toutes nouvelles cartes intitulées Cartes consommables sont désormais disponibles via les Marchands ambulants et peuvent être jouées dans chaque refuge pour obtenir des effets temporaires, tels que des soins instantanés, des augmentations de devises, des résistances croissantes, etc.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu complet des fonctionnalités disponibles apportées par la mise à jour gratuite pour tous les possesseurs de Back 4 Blood :

Nouveau mode de campagne solo hors ligne avec progression

Nouvelles chaînes de ravitaillement des Marchands ambulants

Nouveaux skins de personnages saisonniers, skins d’armes, emblèmes et sprays

Nouvelles cartes et un tout nouveau type de cartes, les Cartes consommables

Nouvelle zone d’entraînement pour Infestés

Décorations de Fort Hope sur le thème des Fêtes

Pistes de musique du juke-box désormais réglables via un curseur

Bots de personnages aléatoires pour le mode solo

Ajustements de l’équilibrage pour les difficultés Recrue, Vétéran et Cauchemar

Back 4 Blood est un jeu de tir à la première personne en coopération avec des zombies, développé par les créateurs de la franchise Left 4 Dead acclamée par la critique. L’histoire de Back 4 Blood se déroule après une épidémie catastrophique où la majeure partie de l’humanité a été tuée ou infectée par un parasite appelé le « Ver du diable ». Aguerri par ces événements dramatiques et résolu à se battre pour ce qu’il reste de l’humanité, un groupe de vétérans de l’apocalypse nommé les Nettoyeurs se mobilise contre les Infestés, d’immondes créatures mutantes, pour reprendre le contrôle du monde.

Back 4 Blood est maintenant disponible sur Xbox Series X|S, consoles Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC.