EVE Online une roadmap pour les futures mises à jours

CCP Games partage sa roadmap ‘Road to Fanfest’ qui détaille l’ensemble des contenus, activités et mises à jour à venir dans EVE Online. Le MMO galactique légendaire va peu à peu s’éloigner de son initiative ‘EVE in Quadrants’ pour adopter une approche davantage conduite par la narration. Le but est d’offrir de nouvelles opportunités aux joueurs de laisser leur marque sur New Eden et son histoire incroyablement riche. Tous les détails seront livrés lors du EVE Fanfest 2022.

Voici ce qui attend les joueurs dans les prochaines semaines :