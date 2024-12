« Everybody loves Touda » au cinéma !

Touda rêve de devenir une Cheikha, une artiste traditionnelle marocaine, qui chante sans pudeur ni censure des textes de résistance, d’amour et d’émancipation, transmis depuis des générations. Se produisant tous les soirs dans les bars de sa petite ville de province sous le regard des hommes, Touda nourrit l’espoir d’un avenir meilleur pour elle et son fils. Maltraitée et humiliée, elle décide de tout quitter pour les lumières de Casablanca…

D’une grande beauté formelle, le film présenté à Cannes Première défendra les couleurs du Maroc pour les prochains Oscars du meilleur film étranger. Il brosse le portrait de Touda, une femme déterminée, résiliente, hardie qui veut braver les interdits et se battre contre toutes les formes de domination, y compris le patriarcat. La violence, la cruauté et les humiliations n’entachent pas la quête de Touda qui va toujours de l’avant. L’interprétation de Nisrin Erradi est éblouissante. Un film musical sur l’émancipation féminine, la révolte et le combat qui prend aux tripes.

Everybody loves Touda

Un film de Nabil Ayouch

Avec Nisrin Erradi, Joud Chamihy, Jalila Tlemsi

Distributeur : Filmcoopi Zürich

Durée : 102 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 25 décembre 2024