Fortnite Festival célèbre son premier anniversaire en musique

Depuis un an, des artistes célèbres dans le monde entier se sont succédés sur les scènes de Fortnite Festival, de The Weeknd à Lady Gaga en passant par Billie Eilish, Metallica, Karol G et Snoop Dogg. Il est plus que temps pour un rappel général ! Epic Games célèbre l’événement comme il se doit avec de nouveaux packs Icônes de platine, ainsi qu’avec un week-end d’accès libre pendant lequel les joueurs pourront accéder gratuitement à tous les morceaux de Fortnite Festival et les jouer sur les scènes Principale et Royale.

Pendant la première année qui a suivi le lancement du jeu musical Fortnite Festival, les joueurs ont collectivement joué plus d’un trillion de notes sur les pistes de 236 artistes et joué 3,6 milliards de boucles d’impro. Ils ont également captivé le public avec d’innombrables changements de tonalité et de combinaisons de chansons.

Pour célébrer l’anniversaire de Fortnite Festival, The Weeknd, Lady Gaga, Billie Eilish et Karol G reviennent dans de nouveaux packs Icônes de platine. Également disponible dans la boutique, le nouveau pack de pistes de Metallica propose quatre célèbres morceaux du groupe qui n’attendent que d’être joués.

Les joueurs vont pouvoir accéder gratuitement à plus de 280 chansons sur la scène Principale et la scène Royale pendant le week-end d’accès libre qui débutera le 13 décembre à 01h00 et se terminera le 16 décembre à 01h00, heure de Paris. Tout au long du week-end, les joueurs pourront interpréter des classiques, découvrir de nouvelles chansons, tenter de battre les meilleurs scores sur la scène Principale, ou s’affronter sur la scène Royale.