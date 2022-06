Expansive Worlds dévoile Call of the Wild: The Angler

Expansive Worlds, le studio des créateurs du célèbre jeu de chasse theHunter: Call of the Wild™, annonce une nouvelle expérience de pêche en monde ouvert intitulée Call of the Wild: The Angler™. Les joueurs pourront explorer un vaste environnement à la recherche du meilleur coin de pêche et naviguer en toute sérénité, seuls ou entre amis grâce à un mode en ligne qui pourra réunir jusqu’à douze personnes. Call of the Wild: The Angler™ sera disponible cette année sur PC via Steam, le Microsoft Store et l’Epic Games Store, ainsi que sur consoles. Expansive Worlds est une division d’Avalanche Studios Group.

Dans Call of the Wild: The Angler, les joueurs passeront maîtres dans l’art de la pêche, qu’ils choisissent de se laisser surprendre par les environnements captivants du jeu, qu’ils partent en quête du poisson le plus rare et le plus insaisissable, ou qu’ils se relaxent tout simplement entre amis via le mode coopération. Ils devront choisir leur équipement et parfaire leurs connaissances de la pêche pour enfin faire l’expérience d’une première prise inoubliable.

« Call of the Wild: The Angler est une nouvelle proposition de notre équipe, qui va au-delà de ce que l’on attend d’ordinaire d’un jeu de pêche, de bien d’amusantes façons, » explique Paul Rustchynsky, Game Director chez Expansive Worlds, « Que vous aimiez l’adrénaline que procure cette activité ou tout simplement explorer tranquillement la nature, il s’agit d’une expérience agréable, seul ou entre amis.«

« Suite à l’incroyable succès de theHunter: Call of the Wild, nous sommes passés maîtres dans l’art de créer des expériences qui capturent l’authenticité et la beauté de la nature, » confie Samuel Peterson, Managing Director d’Expansive Worlds, « Call of the Wild: The Angler nous a permis de mettre a profit cette expertise en proposant une expérience de pêche qui mélange les genres. Notre stratégie à long terme est d’avoir une position de leader en matière de jeux qui ont pour cadre la nature. Nous sommes impatients que les joueurs mettent la main dessus plus tard cette année.«