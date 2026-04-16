Voyage au coeur d’un Moscou post-apocalyptique

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Le prochain chapitre tant attendu de la saga METRO. Signé par 4A Games, à été dévoilé lors du Xbox first look ce jeudi 16 avril 2026.

Cette présentation met en avant la campagne solo de METRO 2039, un FPS à l’histoire captivante et à l’ambiance immersive et oppressante, ainsi que son aspect horreur psychologique. Le live de 15 minutes inclut les interventions de Jon Bloch (Executive Producer), Andriy mLs Shevchenko (Creative Director) et Pavel Ulmer (Co-Creative Director & Lead Audio Designer) de 4A Games, ainsi qu’un trailer narratif de 6 minutes et un aperçu du gameplay. Le gameplay a été capturé à partir de séquences de jeu et de cinématiques, offrant aux fans un aperçu des environnements oppressants qui les attendent, de sa fidélité visuelle et de l’équipement emblématique de METRO, comme les armes et la montre-bracelet, le tout au cours d’un combat contre des mutants.

Année : 2039

Depuis un quart de siècle, les derniers survivants de la guerre nucléaire sont pris dans un conflit sans fin dans les profondeurs du métro, sous la ville empoisonnée de Moscou. Aujourd’hui, les factions souterraines sont unifiées sous une seule bannière : le Novoreich, dirigé par un nouveau Führer appelé Hunter, le légendaire Spartan. Le Führer promet le salut et une nouvelle vie aux habitants de la surface. Pourtant, les communautés restent piégées au plus profond du métro, noyées sous la propagande et la désinformation, souffrant de ce régime autoritaire.

Dans METRO 2039, les joueurs incarnent The Stranger, un reclus hanté par de terribles rêves éveillés, contraint de redescendre dans le métro, pourtant un endroit où il s’était juré de ne jamais revenir. The Stranger sera un personnage principal entièrement doublé, renforçant l’immersion dans la narration emblématique de METRO.

Une histoire METRO racontée d’un point de vue ukrainien

4A Games est né en Ukraine et reste majoritairement ukrainien, mais compte désormais une équipe composée de plus de 25 nationalités différentes, unies par un esprit ukrainien de détermination et de fierté pour leurs projets. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a eu un impact important et a directement influencé le développement de METRO 2039. En effet, l’histoire s’est recentrée sur les choix, les actions, les conséquences et le prix à payer pour assurer l’avenir. Bien que raconté avec un œil typiquement ukrainien, METRO 2039 reste une histoire fidèle à la licence. 4A Games travaille désormais principalement depuis deux sites situés à Kiev et à Malte, et l’objectif reste le même : créer une expérience qui soit indéniablement METRO.

METRO 2039 sera disponible cet hiver sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, Steam et Epic.