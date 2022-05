Explorez l’autre face de Mars avec Hellas & Elysium dans le nouveau DLC de Terraforming Mars

Partager Facebook

Hellas & Elysium, le nouveau DLC de Terraforming Mars, est désormais disponible pour tous les joueurs sur PC, iOS et Android. La terraformation de la planète rouge continue avec deux nouvelles cartes, Hellas et Elysium, qui apportent leur lot de défis et de nouvelles opportunités stratégiques.

Hellas & Elysium ajoute le contenu suivant au jeu de base :

Deux nouvelles cartes , Hellas et Elysium Hellas introduit la grande mer de Hellas ainsi que le pôle Sud martien et deux nouveaux bonus de placement. Le premier produit de la chaleur tandis que l’autre offre aux joueurs une tuile océan en échange de 6 mégacrédits. Toutefois, les joueurs devront faire preuve de rapidité car une telle offre ne se représentera pas deux fois. Elysium , située sur l’autre face de Mars, présente quelques bonus de placement extrêmement précieux, principalement situés sur le mont Olympe et autres sites volcaniques. Les joueurs devront les conquérir rapidement au risque de les perdre pour toujours.

, Hellas et Elysium De nouvelles opportunités stratégiques apportées par des modifications aux récompenses et objectifs présents dans Terraforming Mars, allant de la récompense Baron de l’espace et de l’objectif Explorateur polaire de Hellas à l’objectif de tuile d’Elysium Agent immobilier unique en son genre.



Terraforming Mars est une adaptation du jeu de plateau éponyme, développé avec l’aide du créateur original, Jacob Fryxelius. Cette version propose tout le contenu et features du jeu de plateau original tels que la Variante Draft. Un premier DLC, Prelude, est déjà disponible.

Le DLC Hellas & Elysium est désormais disponible pour tous les joueurs pour 6,99€ sur PC (Steam, GOG, Epic Game Store et Humble), 3,99€ sur iOS et 3,49€ sur Android. Les joueurs devront posséder le jeu de base afin de pouvoir accéder au nouveau contenu du DLC.



Terraforming Mars est déjà disponible sur PC (Steam, GOG, Epic Game Store et Humble) au prix de 19,99€. Terraforming Mars est également disponible sur l’App Store* pour 9,99€ et sur Android pour 8,99€.