F1® 22 est disponible dans le monde entier

Le jeu de cette année comprend de nouvelles voitures révolutionnaires conçues pour des courses plus serrées et plus passionnantes, des changements substantiels de réglementation avec l’inclusion de F1® Sprint, l’introduction de l’autodrome international de Miami et des mises à jour de circuits en Espagne, en Australie et à Abu Dhabi. Pour célébrer la sortie, EA SPORTS s’est associé à Charles Leclerc de la Scuderia Ferrari pour un regard unique sur la vie d’un pilote de Formule 1®.

F1® 22 apporte d’importantes innovations technologiques, notamment une refonte de la physique, de la maniabilité et des modèles de pneus qui reflètent fidèlement les changements réels dans le sport. Le jeu introduit l’IA adaptative, un paramètre qui ajuste le niveau de difficulté de l’IA, en adaptant leur vitesse et leur compétitivité, afin que les nouveaux joueurs restent dans le feu de l’action à tout moment. La VR fait également ses débuts sur PC, offrant l’expérience F1® la plus immersive à ce jour. Les joueurs peuvent désormais ressentir les montées d’adrénaline depuis le cockpit dans les modes solo ou avec leurs amis en mode multijoueur.

Le jeu renforce l’authenticité des journées de course grâce à l’introduction de fonctionnalités interactives et cinématiques, telles que les options Immersive et Broadcast pour les arrêts au stand, les tours en formation et les passages de la Safety Car. F1® 22 bénéficie également de changements audio significatifs, notamment le réenregistrement des équipes de commentateurs qui ont été agrandies dans plusieurs régions, une partition musicale dynamique et, pour la première fois dans l’histoire de la série, une bande son sous licence comprenant une liste mondiale d’artistes d’Electronic Dance Music.

Le jeu présente F1® Life, un nouveau hub social personnalisable qui donne aux joueurs un aperçu de la vie d’un pilote de F1® en dehors des circuits. Fonctionnant comme un hall multijoueur, cet espace personnel permet aux joueurs d’exposer leur collection de supercars, de vêtements, d’accessoires et de trophées, obtenus en relevant des défis dans le jeu, en montant en grade dans le Podium Pass, et dans la boutique de la marque et la boutique du jeu. Les huit supercars apportent de nouveaux défis de jeu, comme le drift et les duels, et peuvent être pilotées sur piste dans la fonction Pirelli Hot Lap, qui reproduit le début du week-end de course.

En plus de toutes ces innovations passionnantes dans le jeu, F1® 22 élargit ses fonctionnalités pour les joueurs avec le retour de Mon Écurie, qui propose désormais trois points de départ, le mode Carrière présent au sein du jeu depuis 10 ans, complété par l’option deux joueurs, et le mode multijoueur incluant l’écran partagé hors ligne.