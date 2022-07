KONAMI annonce un nouveau partenariat avec l’Inter Milan

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

KONAMI dévoile son partenariat sur le long terme avec l’Inter Milan, club de football iconique d’Italie. L’accord comprend de nombreux droits commerciaux, d’image et d’activations. Ces droits incluent le statut « Global Video Game Partner », le statut « Training Kit Back Partner » (qui affichera la marque eFootball™), et le statut « YouthDevelopment Centre Partner » – le bâtiment sera renommé « KONAMI YouthDevelopment Centre ».

Le partenariat verra également le club apparaître dans la série eFootball™ à partir de la version 2.0.0. Les maillots authentiques, les nouvelles tenues d’entraînement et le célèbre stade San Siro seront reproduits dans le jeu. Dans le cadre de ce partenariat, l’Inter Milan sera exclusivement intégré dans eFootball™ et n’apparaîtra dans aucun autre jeu vidéo à partir de juillet 2024.

En complément d’un ensemble de droits commerciaux et de marque, l’Inter Milan participera également aux tournois eSport et aux activations organisés par KONAMI, comme l’eFootball™ Championship Pro dont la dernière saison s’est achevée le week-end dernier.

Naoki Morita, Président Européen de Konami Digital Entertainment B.V., commente : « Ajouter un club de l’envergure de l’Inter Milan à notre ensemble de clubs partenaires est très enthousiasmant. Avec les droits de nom pour leur centre de développement des jeunes, la marque eFootball™ sur les maillots d’entraînement de l’équipe et l’implication du club dans notre portfolio grandissant d’activations eSport, nous avons la certitude que ce partenariat nous apportera de nombreux succès, dès maintenant et sur le long terme. »

Alessandro Antonello, Corporate CEO du FC Internazionale Milano, commente : « Ce nouveau partenariat international sur plusieurs années montre l’importance de l’engagement entre l’Inter et KONAMI. Il est la suite logique d’un lien formé il y a des années qui continuera d’exister à travers des valeurs et des objectifs communs. »

Luca Danovaro, Chief Revenue Officer du FC Internazionale Milano, commente : « Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau KONAMI dans la famille de l’Inter et d’annoncer ce partenariat important et unique. Il prouve une fois encore la valeur en constante augmentation des Nerazzurri et leur capacité à mobiliser une cible jeune et internationale composée de millions de fans à travers le monde, grâce à une stratégie à long terme. Dès cette saison, KONAMI jouera un rôle majeur à nos côtés »