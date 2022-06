F1® 22 fait l’étalage de ses nouvelles fonctionnalités

Partager Facebook

Codemasters® et Electronic Arts ont présenté au travers d’une nouvelle vidéo, l’étendue des fonctionnalités de gameplay qui attendent les joueurs lors de la sortie mondiale de F1® 22 le 1er juillet sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One et PC. Le week-end de course redéfini ajoute de l’excitation et du drame dès que les pilotes entrent en piste pour le FIA Formula One World Championship™ 2022. En prenant le contrôle des voitures révolutionnaires dont la physique a été améliorée pour s’adapter aux nouvelles règles aérodynamiques, les joueurs peuvent désormais vivre le Sprint F1® et des moments immersifs le jour de la course, tels que les tours de chauffe, les voitures de sécurité et les arrêts aux stands. Avant que ça ne s’échauffe sur les pistes de la saison, notamment sur les circuits mis à jour d’Espagne, d’Australie et d’Abu Dhabi et le FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX, le Pirelli Hot Lap ajoute une toute nouvelle dimension avec ses huit supercars.

“F1 22 permet aux joueurs de vivre leurs rêves de Formule 1 à la fois sur et en dehors du circuit,” a déclaré Lee Mather, Senior Creative Director de F1® chez Codemasters. « Les joueurs sont impatients d’entrer dans la nouvelle ère de la Formule 1 avec l’introduction de nouvelles voitures, de nouvelles règles et une meilleure gestion des moments de la journée de course. F1 22 permet aux joueurs de partager plus facilement avec leurs amis en dehors des circuits. L’espace personnalisé disponible dans F1 Life permet aux joueurs de montrer leur collection de voitures et d’accessoires incontournables et de susciter l’envie de leurs amis et rivaux. »

Pour aider les nouveaux joueurs, F1® 22 dispose d’une IA adaptative, qui ajuste leur expérience à leur niveau actuel et leur permet de participer à des courses compétitives dès qu’ils entrent en piste. Avec l’ajout d’une maniabilité accessible, les joueurs peuvent supprimer les aspects complexes et ont la possibilité d’augmenter la difficulté à la fin de chaque week-end de course. Les programmes d’entraînement améliorés encouragent les joueurs à apprendre le circuit grâce à des visuels améliorés sur la piste, ce qui permet de perfectionner les chronos avant de se battre pour une place sur le podium.

​F1® Life est le nouveau hub communautaire qui permet aux joueurs d’exhiber leur collection de supercars, d’accessoires de mode et de trophées. La personnalisation de votre personnage s’étend au-delà de la piste grâce à des vêtements et accessoires de marque que vous pouvez collectionner en relevant des défis, en passant par le Podium Pass, la boutique de la marque et la boutique du jeu. Lorsqu’ils accèdent au jeu, les joueurs se retrouvent dans leur hub personnel, qui fait office de lobby multijoueur et permet d’accéder aux avatars et aux collections de leurs amis.

​Les joueurs de la version Champions Edition de F1® 22 recevront également de nouvelles icônes Mon Écurie, Jacques Villeneuve, Mark Webber et Nico Hülkenberg, ainsi que deux voitures de sécurité pilotables : la Mercedes-AMG GT Black Series et l’Aston Martin Vantage à utiliser en contre-la-montre. Avec une interface utilisateur améliorée pour faciliter la navigation et des effets visuels de diffusion authentiques mis à jour, dont des séquences de podium et des murs vidéo de pilotes, c’est le moment idéal pour se lancer sur la grille.

​En plus de toutes ces nouveautés, dont la VR pour les joueurs sur PC, F1® 22 élargit ses possibilités pour les joueurs avec le retour de Mon Écurie, qui offre désormais trois situations de départ, son célèbre mode carrière, présent au sein du jeu depuis 10 et encensé par la critique avec son option deux joueurs, et le multijoueur qui inclut un mode hors-ligne en écran partagé.

​F1® 22 sortira le 1er juillet 2022, en amont du FORMULA 1 LENOVO BRITISH GRAND PRIX 2022, sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One et PC via l’EA App, Origin, Steam et l’Epic Games Store. Les joueurs peuvent précommander l’édition Champions de F1® 22 pour bénéficier de contenu supplémentaire et de trois jours d’accès anticipé.