TCL lance des téléviseurs à très grand écran pour une expérience encore plus immersive

Cette année, TCL Electronics, l’un des principaux acteurs de l’industrie mondiale de la télévision et leader de l’électronique grand public, lance une gamme de grands écrans pour offrir le meilleur du divertissement et une expérience immersive accessible à tous. Grâce aux capacités d’innovation et de production de TCL, les séries C et P intègrent désormais un modèle 75 pouces. La marque lance également deux nouveaux téléviseurs de 85 pouces (séries C73 et P73) et un incroyable téléviseur extra-large de 98 pouces (série C73). L’ambition de TCL, portée par sa nouvelle signature Inspire Greatness, signifie aussi voir plus grand !

L’innovation XXL : conçue pour une expérience immersive

Le marché des téléviseurs évolue, et les tailles d’écran augmentent chaque année. Ainsi, en 2022, les téléviseurs grand format de plus de 60 pouces devraient atteindre une part de marché de 20 %.

A l’occasion de la prochaine Coupe du Monde de football, une tendance d’achat vers des écrans de télévision plus grands (65 pouces, 75 pouces et plus) se dessine, notamment les semaines précédant cet évènement sportif international. Les écrans ultra-larges TCL permettent de répondre à cette demande et d’offrir aux consommateurs une expérience visuelle remarquable.

Avec cette nouvelle gamme lancée en 2022, les téléviseurs XXL Google TV de TCL sont dotés des fonctionnalités les plus avancées, proposant une résolution HDR 4K exceptionnelle et un design épuré sans cadre afin d’appuyer la qualité d’image sensationnelle.

Des écrans XXL pour une expérience sportive et cinématographique incomparable

Si TCL a spécialement conçu cette collection XXL au design minimaliste pour optimiser le visionnage de films, séries et sports, selon les usages des consommateurs.

Ces séries TCL sont également dotées de la technologie Dolby Atmos pour offrir une expérience sonore plus immersive, et prennent en charge la technologie Dolby Vision et HDR10+ pour profiter de la meilleure qualité d’image pendant un film et ou une série, quelle que soit la plateforme de streaming ou le film Blu Ray choisi. De plus, grâce au contrôle vocal mains libres, l’utilisateur peut profiter d’un véritable moment de home cinéma.

Et parce que l’immersion passe aussi par le son, TCL fait un grand pas dans le domaine de l’audio avec une toute nouvelle gamme de barres de son innovante avec un lancement prévu en 2022. Ces nouvelles barres de son concentrent les dernières innovations technologiques et constituent les compagnons idéals des téléviseurs XXL TCL, pour une immersion et un sentiment d’évasion total.

Poussé par l’innovation et les besoins des consommateurs, TCL continuera à offrir le meilleur de la technologie à un prix abordable. D’autres modèles XXL et des détails sur les nouvelles gammes seront dévoilés à l’occasion de l’IFA 2022 en septembre, à temps pour les grands événements sportifs qui auront lieu à la fin de l’année.

En Suisse, les modèles de téléviseurs TCL à très grand écran (à partir de 75 pouces) sont disponibles à partir de CHF 3’049 (C93 ; prix de vente conseillé), CHF 2’499 (C83 ; prix de vente conseillé), CHF 1’749 (C73 ; prix de vente conseillé), CHF 1’549 (C63 ; prix de vente conseillé) ou CHF 1’099 (P73 ; prix de vente conseillé). Le modèle 98 pouces de la série C73 sera disponible à partir du mois de mai au prix de CHF 7’699 (prix de vente conseillé).