Frogger and the Rumbling Ruins sera disponible le 3 juin prochain

Ce nouveau jeu sera disponible le 3 juin sur Apple Arcade, le célèbre service de jeux par abonnement d’Apple, qui propose un accès illimité à une collection de plus de 200 jeux : des nouveautés, des titres acclamés par la critique, et les plus grand succès de l’App Store, le tout sans pub et sans achats en jeu. Faisant suite à Frogger in Toy Town, Frogger and Rumbling Ruins proposera une centaine de niveaux remplis d’énigmes dans des environnements antiques et mystérieux.

Frogger, l’aventurier batracien, discute d’une rumeur avec son ami Newt : le trésor d’une ancienne tribu de grenouilles serait enfoui au cœur de ruines lointaines. Pendant ce temps, de nombreuses grenouilles disparaissent à un rythme alarmant dans le monde entier…

Pendant son enquête, Frogger fait la connaissance d’Axol, une fée aux pouvoirs mystérieux. Seul Frogger pourra retrouver les trésors cachés, les tablettes de pierre, les grenouilles disparues, et la vérité sur la mère d’Axol.

Dans Frogger and the Rumbling Ruins, les joueurs guideront Frogger à travers les ruines en manipulant l’environnement et en évitant les pièges et les ennemis. Le jeu proposera des énigmes intuitives en trois dimensions, une histoire amusante avec des personnages uniques et des combats contre de redoutables adversaires au cœur des ruines. Les joueurs devront mettre la main sur les trésors des ruines et lever le mystère sur les secrets des Anciens.

Frogger and the Rumbling Ruins est une exclusivité Apple Arcade disponible sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. L’abonnement Apple Arcade est disponible au prix de 4,99 euros par mois, avec un mois d’essai gratuit. Les titres Apple Arcade sont également disponibles dans les abonnements Apple One Individuel (14,95 euros / mois), Famille (19,95 euros / mois) et Premium (28,95 euros / mois), avec un mois d’essai gratuit.