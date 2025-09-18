Un duo improbable se jette dans la bataille pour combattre Thanos

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Ces deux nouveaux combattants au style unique profitent eux-aussi des animations faites à la main de cet hommage vibrant aux bandes dessinées MARVEL. Une dimension visuelle à couper le souffle parfaitement mise en valeur dans cette nouvelle bande-annonce :

Cosmic Ghost Rider : une incarnation redoutable du Punisher, qui s’est transformé après avoir signé un pacte pour venger la destruction de la Terre par Thanos. Avec ses chaînes redoutables, ses flingues non moins redoutables et son incroyable moto, Cosmic Ghost Rider décime ses ennemis aux quatre coins de l’espace grâce à sa monture cosmique. Le célèbre acteur de doublage Brian Bloom prêtera sa voix au célèbre motard dans MARVEL Cosmic Invasion.

: une incarnation redoutable du Punisher, qui s’est transformé après avoir signé un pacte pour venger la destruction de la Terre par Thanos. Avec ses chaînes redoutables, ses flingues non moins redoutables et son incroyable moto, Cosmic Ghost Rider décime ses ennemis aux quatre coins de l’espace grâce à sa monture cosmique. Black Panther : le leader charismatique du Wakanda fonce dans le tas, bien au chaud dans son costume en vibranium de King T’Challa et ses dagues soniques. Fidèle à sa réputation, Black Panther est un fonceur dont la maîtrise des arts martiaux et la force ne sont plus à démontrer. Les ennemis n’ont qu’à bien se tenir. James Mathis III reprendra son rôle de doublage de Black Panther, après un travail remarqué dans les séries animées Marvel Rivals et Avengers Assemble.

le leader charismatique du Wakanda fonce dans le tas, bien au chaud dans son costume en vibranium de King T’Challa et ses dagues soniques. Fidèle à sa réputation, Black Panther est un fonceur dont la maîtrise des arts martiaux et la force ne sont plus à démontrer. Les ennemis n’ont qu’à bien se tenir.

MARVEL Cosmic Invasion est prévu pour cette année sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5 et Xbox.