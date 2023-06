Fae Farm présente ses bonus de précommande lors du Nintendo Direct

Partager Facebook

Le bonus offre un certain nombre d’objets exclusifs dans le cadre du pack varié de Chaumière Confortable fourni pour toutes précommandes, y compris celles effectuées avant l’annonce.

Les joueurs peuvent entamer leur voyage magique dans Azoria avec le pack varié de Chaumière Confortable, qui comprend des instructions pour fabriquer un nichoir, une tenue décontractée de fermier, un portrait d’animal, et bien plus encore. Ces objets sont exclusifs au pack et seront disponibles dès que les joueurs débuteront leur aventure dans Fae Farm.

