Fairy Tail 2 le 13 décembre 2024

Suite directe du jeu de 2020 de KOEI TECMO, FAIRY TAIL 2 est actuellement en développement et est prévu pour le 13 décembre 2024 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch et Windows PC via Steam.

Le trailer, tout récemment dévoilé, montre la guilde FAIRY TAIL affrontant l’Empire Arbaless et le destructeur de mondes, le Dragon Noir Acnologia, offrant aux joueurs un premier aperçu des combats magiques héroïques et rapides qui les attendent dans FAIRY TAIL 2.

En plus de l’édition standard, les fans peuvent désormais précommander deux éditions spéciales :

L’édition « FAIRY TAIL 2 GUILD BOX », qui comprend : le jeu de base, l’artbook visuel « Sorcerer Magazine Special Issue: Game Release Edition Vol.2 » inspiré par le « Sorcerer Magazine » vu dans l’œuvre originale, un Shikishi spécial avec finition holographique (3 variantes au total), et plus encore.