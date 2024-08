Le ZX Spectrum fait son grand retour

Partager Facebook

Grâce à son design novateur, la machine originelle est devenue une icône de l’informatique grand public et des jeux vidéo. Elle est un symbole largement reconnu de la révolution technologique des années 1980, et c’est ce statut historique qui a inspiré Retro Games Ltd pour la réalisation d’une réplique fidèle en y intégrant des caractéristiques modernes.

En plus des 48 jeux préinstallés, The Spectrum est équipé : d’une sortie HD 720p via HDMI qui permet de le projeter sur les téléviseurs modernes, de quatre ports USB qui peuvent être utilisés pour les manettes de jeu et les joysticks, et d’une réplique exacte de son célèbre clavier « en caoutchouc » avec des touches entièrement fonctionnelles telles qu’elles l’étaient en 1982. Les 48 jeux préinstallés comprennent certains des titres les plus amusants, les plus excentriques et les plus appréciés de l’histoire de la machine : Manic Miner, The Hobbit, Target:Renegade, Match Day II, Saboteur, The Great Escape, Head Over Heels, Alien Girl, Phantis et Army Moves.

Parmi les autres fonctionnalités de The Spectrum, il faut citer la possibilité de rembobiner le jeu jusqu’à 40 secondes pour aider les joueurs à passer les niveaux difficiles, l’inclusion de quatre emplacements de « sauvegarde de jeu » par titre, une option de filtre CRT à l’ancienne pour reproduire les téléviseurs d’autrefois, et une fonctionnalité qui permet aux joueurs d’ajouter leurs propres jeux par le biais d’une clé USB. Dans un souci d’authenticité, Retro Games a même pris le temps d’intégrer la programmation BASIC, qui permettra aux développeurs de jeux en herbe de laisser libre cours à leur créativité, au même titre que les pionniers de l’époque. C’est à ces derniers que l’on doit l’industrie des jeux vidéo, aujourd’hui estimée à plusieurs milliards de dollars.

– Tous les jeux préinstallés sont sous licence officielle et peuvent être joués en utilisant uniquement les touches, tels qu’ils étaient à l’origine.

– Emulation de tous les modèles de ZX Spectrum de 16k à 128k.

– Instructions détaillées sur le mappage des commandes pour tous les jeux, accessibles à partir de l’interface utilisateur.

– Les touches comportent une série de fonctions définies par des mots de couleurs différentes, ce qui constitue un élément de conception pratique et visuellement intéressant.

– Compatible avec une variété de manettes et de joysticks, nouveaux ou anciens, de marque ou non.

The Spectrum sera disponible chez plusieurs distributeurs européens au prix de 99,99€. Les précommandes sont désormais ouvertes et la date de sortie est confirmée pour le 22 novembre 2024.