Redécouvrez le charme de MySims avec le retour de deux classiques sur Nintendo Switch

La franchise Les Sims est ravie d’annoncer le retour de deux adorables jeux MySims avec MySims : Collection cosy qui sera disponible sur Nintendo Switch le 19 novembre 2024. Annoncé dans le dernier Nintendo Direct, ce charmant spin-off du jeu Les Sims plaira à toutes et tous.

MySims : Collection cosy inclut des rééditions de MySims et MySims Kingdom, deux jeux populaires qui invitent les joueuses et les joueurs à laisser libre cours à leur créativité et à explorer des mondes remplis d’énigmes à résoudre, de lieux à découvrir, de personnages avec de fortes personnalités à rencontrer et d’une multitude de choses à construire, peindre et décorer.