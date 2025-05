Partager Facebook

Rome, début des années 1980. Licia élève seule ses fils Gigi et Alessandro, suite à une mesure d’éloignement de Franco, leur père dont la violence a marqué leur enfance. Gigi grandit en trouvant refuge auprès d’un groupe néofasciste et reproduit peu à peu le schéma paternel. Après dix ans d’absence, Franco réapparaît, bien décidé à retrouver sa place au sein de ce qu’il considère comme son foyer.

Tiré du roman autobiographique de Luigi Celeste « Non sarà sempre così« , ce film sur les violences domestiques plonge le spectateur dans l’angoisse et la peur. Les gros plans sur le visage des personnages renforcent l’effet glaçant. Multirécompensé, ce drame familial est servi par une distribution impeccable. Francesco Gheghi qui interprète le fils qui verse dans le néofascisme a du reste reçu le prix d’interprétation masculine de la section Orizzonti à la Mostra de Venise en 2024. D’une puissance exceptionnelle, le film évoque l’emprise et la transmission intergénérationnelle de la violence avec justesse. Une pépite dont on ressort complètement essoré et durablement marqué!

Familia

Un film de Francesco Costabile

Avec Francesco Gheghi, Barbara Ronchi, Francesco Di Leva

Distributeur : Morandini,

Durée : 124 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 14 mai 2025