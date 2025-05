La Plus Longue Nuit des Musées est de retour dans World of Warships

World of Warships s’apprête à organiser le 18 mai sa 5e édition annuelle de la Plus Longue Nuit des Musées, commémorant l’évolution des navires de guerre emblématiques au cours de la Seconde Guerre mondiale. L’événement de cette année introduit également l’Atlas des musées navals, un tout nouvel outil de découverte gratuit qui récompense les joueurs qui visitent les musées. En outre, le mois de mai accueille une multitude de contenus dans le jeu, dont un nouveau mode de jeu plein d’action, Route Périlleuse, l’arrivée de l’opération Dynamo pour célébrer son 85e anniversaire, ainsi qu’un événement stratégique, et bien d’autres choses encore.

La Plus Longue Nuit des Musées de retour pour son 5ème anniversaire

Pour la cinquième année consécutive, World of Warships s’apprête à organiser sa Plus Longue Nuit des Musées le 18 mai, en mettant l’accent sur les différents types de navires de guerre impliqués dans la Seconde Guerre mondiale et sur leur évolution au cours de la guerre. Grace à un livestream exclusif, les musées du monde entier qui abritent certains des navires les plus légendaires de l’histoire seront mis à l’honneur lors de cette soirée, qui se penchera sur le perfectionnement de divers navires de guerre. Il sera notamment question des porte-avions avec l’USS Intrepid, de l’évolution du rôle des cuirassés avec une visite de l’USS Wisconsin, et de la façon dont les sous-marins ont contribué à façonner la guerre navale avec notamment l’USS Cod.

Pour célébrer les cinq ans de la Plus Longue Nuit des Musées, l’événement de cette année verra également la participation de la célèbre chaîne YouTube History Hit, où l’historien de renommée mondiale Dan Snow se confrontera à l’IA lors d’un débat sur l’évolution des navires.

“Nous nous sommes déjà associés à World of Warships et nous sommes fiers de soutenir un événement qui met en valeur le travail remarquable des musées qui se consacrent à la préservation de l’histoire de ces navires emblématiques. En tant que défenseurs passionnés de l’histoire, nous pensons que des événements comme la Plus Longue Nuit des Musées sont des occasions exceptionnelles d’inspirer et d’impliquer les nouvelles générations dans notre patrimoine maritime commun.” – Dan Snow, de History Hit.

Une façon gratifiante de découvrir les musées : L’Atlas des Musées Navals

Également au programme de cette année, l’Atlas des musées navals, une nouvelle plateforme numérique conçue pour aider les joueurs et les passionnés d’histoire à découvrir les musées navals du monde entier. Présenté sous forme de carte interactive comprenant au lancement 9 musées navals et institutions historiques du monde entier et bientôt rejoints par de nombreux autres. L’Atlas fournira des informations pratiques pour faciliter les visites dans le monde réel et mettra en avant les institutions qui se consacrent à la préservation du patrimoine maritime. Au fur et à mesure que la base de données s’enrichira, les prochaines fonctionnalités incluront des avantages exclusifs pour les musées via le Club du Capitaine de World of Warships et des codes bonus spéciaux en jeu disponibles sur place dans les musées participants.

World of Warships lance l’opération Dynamo et de nouveaux dangers en haute mer

Pour commémorer les 85 ans de l’évacuation de 300 000 soldats de Dunkerque, l’opération Dynamo arrive en force dans World of Warships avec un nouveau Pass de l’événement. Sur deux lignes de progression, les joueurs peuvent débloquer des conteneurs, l’effet de destruction ennemi « Monochrome », des camouflages permanents et bien plus encore. Une nouvelle activité portuaire à durée limitée arrive également sous la forme d’un événement stratégique, une activité joueur contre tous où les joueurs utilisent des cartes représentant les Petits Navires de Dunkerque pour surmonter les défis et les adversaires. Ce faisant, les joueurs gagneront des conteneurs de l’opération Dynamo, un drapeau spécial « Braving the Fire Flag » et le destroyer britannique de rang VI Gallant.

Le mois de mai apporte des défis supplémentaires sur les sept mers avec l’arrivée de Route Périlleuse, un nouveau mode de jeu à durée limitée qui permet aux joueurs d’escorter un navire de commandement endommagé jusqu’à sa destination tout en affrontant des vagues de navires ennemis mortels. Au cours du voyage, le navire de commandement devra faire deux arrêts pour se réparer des attaques, au cours desquels une tâche aléatoire devra être accomplie pour continuer. En utilisant n’importe quel navire de rang VIII à IX, à l’exception des sous-marins, les joueurs devront utiliser tout leur arsenal pour terminer le voyage du navire et en sortir victorieux.

World of Warships termine sa mise à jour de mai avec du contenu complémentaire alors qu’Azur Lane fait de nouveau sensation avec la 7e vague de nouveau contenu, propulsant le populaire jeu de guerre navale dans World of Warships. Pour conclure cette mise à jour, les sous-marins soviétiques quittent l’accès anticipé, la construction du croiseur lourd allemand Premium de rang IX Blücher 1939 se poursuit dans l’arsenal, et les joueurs peuvent se plonger dans de nouvelles batailles et batailles rangées.