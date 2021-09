Family Trainer disponible sur Nintendo Switch

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Family Trainer propose une myriade de mini-jeux, jouables seul, avec un ami ou entre deux joueurs qui tenteront de se surpasser.

Le trailer vous permettra d’en savoir plus sur les modes de jeux solo et multijoueur de Family Trainer. Le mode Aventure en extérieur (Outdoor Adventure) permet de jouer, en solo ou en multi, à un ensemble de mini-jeux amusants et personnalisables regroupés par niveaux. Vous pouvez aussi affronter d’autres joueurs dans le mode Bataille entre amis (Friend Battle) ou unir vos forces dans les mini-jeux collaboratifs du mode Travail d’équipe (Teamwork). Si vous aimez jouer en solo, le mode Entraînement (Exercise Training) permet de suivre une routine d’entraînement et le mode free play, permet de profiter des mini-jeux de manière autonome.

Family Trainer est disponible sur Nintendo Switch. Pour y jouer, vous devez posséder une paire de manettes Joy-Con et une sangle de jambe (accessoires vendus séparément).

*Le mode multijoueur nécessite deux jeux de manettes Nintendo Joy Con.