Le planning des DLC de Lost Judgment

SEGA et Ryu Ga Gotoku partagent le planning des différents contenus numériques pour leur prochain thriller, Lost Judgment . Les joueurs ayant précommandé les éditions Digital Deluxe et Ultimate pourront profiter des bonus de détective, de combat et de vie quotidienne dès la sortie. Ce n’est pas tout, ils auront également la possibilité de jouer en accès anticipé dès le 21 septembre.

A propos des différents contenus additionnels :

Quick-Start Support Pack

Ce kit d’objets utiles sera disponible pour tous ceux qui ont précommandé le jeu dès sa sortie, de façon à faciliter votre enquête. Cela inclut une figurine de chat porte-bonheur à placer dans le bureau de Yagami, des objets pour booster votre Stamina, et trois recettes afin de synthétiser des buffs pour vos combats.

Detective Essentials Pack

Disponible dès la sortie pour ceux qui ont précommandé la Digital Deluxe ou la Digital Ultimate, ce bundle améliore le quotidien de Yagami, ses combats ainsi que ses accoutrements de détective.

Il comprend trois nouvelles options de couleur pour le shiba inu détective, quatre jeux SEGA Master System en plus sur la console du bureau de Yagami, un nouveau skate accompagné d’un nouveau skatepark, et enfin de nouveaux personnages avec lesquels créer une romance.

School Stories Expansion Pack

Disponible le 26 octobre pour ceux qui ont précommandé la Digital Deluxe ou la Digital Ultimate, ce pack inclut des activités extrascolaires afin d’approfondir vos interactions avec les clubs de l’école. Affrontez les acolytes de Yagami sur le ring de boxe en tant que partenaires d’entraînement, brulez la gomme avec le gang des motards en prenant part à de toutes nouvelles courses, arborez un nouveau costume aux côtés de l’équipe de danse, et bricolez un nouveau robot pour régner en maître sur le club de robotique.

En plus du reste, Yagami fait passer la boxe du ring à la rue et ajoute ce nouveau style de combat à ses options, en plus des arts martiaux qu’il maîtrise déjà.

The Kaito Files Story Expansion

Jouez une toute nouvelle histoire en incarnant Masaharu Kaito. Disponible au printemps 2022.